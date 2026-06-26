Neštěstí u Hořic: Vlak smetl náklaďák! V akci vrtulník

U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
Autor: ČTK - 
26. června 2026
14:49

V Dobré Vodě u Hořic na Jičínsku se v pátek odpoledne srazilo nákladní auto s vlakem. Řidič auta se zranil, vrtulník letecké záchranné služby ho přepravil se zraněním zad do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ve vlaku cestovalo 20 lidí, záchranáři ošetřili tři z nich a s lehkými povrchovými zraněními je převezli k dalšímu vyšetření do jičínské nemocnice. 

Vlak po srážce vykolejil dvěma nápravami. „Došlo k poškození kolejiště a k úniku provozních kapalin z nákladního vozu. Hasiči zachytávají hydraulický olej z motorového vlaku,“ informoval novináře mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

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U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem, řidič auta se zranil.
Zdroj: Aktu.cz

O střetu nákladního auta s vlakem v Dobré Vodě u Hořic informovali hasiči na síti X kolem 14:00. „Dopravní nehoda si vyžádala výjezd dvou záchranářských posádek, jedné lékařské, inspektora provozu a také vzlet vrtulníku letecké záchranné služby,“ sdělila záchranná služba hradeckého kraje. Zdravotníci ošetřili čtyři lidi. „Řidič nákladního vozidla utrpěl poranění zad a po ošetření byl přepraven letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tři osoby z vlaku byly přepraveny k dalšímu vyšetření do jičínské nemocnice s lehkým povrchovým poraněním,“ uvedli záchranáři.

České dráhy podle svého webu zajistily náhradní autobusovou dopravu v úseku Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř a zpět. Dopravce předpokládá, že omezení kvůli záchranným a odklízecím pracím potrvá do 19:00.

U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.
U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem.

Témata:
České dráhyMartin KavkaHořiceokres Jičínletecká záchranná službaPodkrkonošíOstroměřnehodaXDobrá Voda u Hořic
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