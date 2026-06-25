Šílenec v Ústí střílel z okna: Doma měl arzenál zbraní
Řidič cisterny s pitnou vodou se v Ústí nad Labem stal terčem opilého muže. Ten na něj nejprve vulgárně pokřikoval z okna panelového domu a poté směrem k vozidlu vystřelil. Policisté v bytě našli muže se dvěma promile alkoholu v krvi a zajistili deset zbraní. Muž skončil v cele a je podezřelý z výtržnictví.
O tom, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán se přesvědčil řidič cisterny s pitnou vodou. Ten v horkých letních dnech zásoboval obyvatele ústeckého Krásného Března, když se z okna panelového domu ve čtvrtém patře ozval křik.
Cisterna pod palbou
Agresivní muž na řidiče vulgárně pořvával a dožadoval se, aby okamžitě odjel. Řidič jeho zuřivé výlevy přešel mlčením a to agresora rozpálilo doběla. O několik okamžiků později se muž objevil v okně, tentokrát se zbraní, a neváhal pálit směrem k cisterně. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky. Dveře bytu otevřela manželka podezřelého, která tvrdila, že o ničem neví, protože spala.
Policisté však uvnitř našli muže zpitého pod obraz a také arzenál zbraní, za který by se nemusel stydět ani majitel malého army shopu. „Na místo byl proto přivolán policejní technik služby kriminální policie a vyšetřování, který provedl ohledání místa činu. Celkem bylo zajištěno deset zbraní, u nichž není vyžadováno držení zbrojního průkazu. Jednalo se zejména o airsoftové a kuličkové zbraně a jednu plynovou pistoli,“ sdělila mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Dechová zkouška ukázala, že muž měl v krvi 2,07 promile alkoholu. Policisté ho na místě zadrželi, odvezli do cely a nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
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