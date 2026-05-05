Pár vteřin od tragédie: Václav ženu zachránil na poslední chvíli

Policista neváhal a okamžitě začal ženu zachraňovat.  (Autor: Facebook)
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. května 2026
12:30

Vypjaté chvíle u kterých šlo o život se odehrály v neděli krátce před polednem na Mariánském mostě v Ústí nad Labem. Žena tu balancovala za zábradlím nad silnicí. Situace si všiml pozorný policista Václav, který jel náhodou kolem. Okamžitě zastavil a bez váhání jí podal pomocnou ruku.

Chvíle, u kterých se tají dech, se odehrály v neděli krátce před polednem na Mariánském mostě v Ústí nad Labem. Šlo tu doslova o vteřiny. V neděli 26. dubna krátce před polednem projížděl prap. Václav Richter ve svém volnu přes Mariánský most v Ústí nad Labem, když si díky manželce všiml ženy, která nebezpečně balancuje za zábradlím nad silnicí.

Zachránil život zoufalé ženě

Bez zaváhání k ní přistoupil, začal s ní mluvit a snažil se ji uklidnit. Její život visel doslova na vlásku. „Navzdory vysokému riziku pádu a extrémně krátkému času na reakci se k ženě přiblížil na minimální vzdálenost, uchopil ji za ruku a následně ji rukama zajistil přes konstrukci zábradlí pevným držením kolem pasu. Tímto odvážným a rozhodným zákrokem jí znemožnil skočit,“ popisuje dramatické chvíle mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Na místě ji pak společně s přítomným hasičem držel a uklidňoval až do příjezdu záchranářů, kteří si ženu převzali do péče. Díky jeho rychlé reakci celá situace neskončila tragicky.

Zobrazit celou diskusi

