Na návštěvě týral štěně, škrtil ho a přidušoval. Odhalila ho kamera
Naprosto bezcitně si počínal Jakub Sendlai z Ústí nad Labem, který na návštěvě u rodiny své dívky opakovaně bral za krk a škrtil bezbranné štěně čivavy (5 měsíců). Rodina přitom jeho počínání odhalila jen čirou náhodou. Případ už řeší policie.
Vše začalo v době, kdy si dcera Petry Samkové z Nové Vsi v Horách na Chomutovsku dovedla domů přítele. Po jeho návštěvách se rodině začaly ztrácet peníze, a tak paní Petra se svým partnerem Michalem Kafkou nainstalovali po domě kamery.
Když si pak záznamy prohlédli, zjistili něco mnohem děsivějšího, než je krádež. „Po celou dobu honil jedno z našich štěňat, chytal ho za čumák, škrtil ho a přidušoval. Mám pocit, že na něj i šlápl, protože pejsek, když byli mimo kameru, kňučel. Máme několik záznamů, kde je vidět, jak ho týral,“ řekla paní Petra. Dodala, že mají dvě štěňata čivavy, sourozence Artíka a Alvina. Mladík, který prý zpočátku tvrdil, že se jich bojí, se vybíjel na menším z nich.
Týrání zlehčoval
Když rodina zjistila, co přítel jejich dcery provádí, okamžitě ho kontaktovala. Mladík prý nezapíral, vše ale zlehčoval. Vymlouval se, že pejska jen špatně chytil. Paní Petře ale takové vysvětlení nestačilo, všechny záznamy předala policii a na Jakuba Sendlaie podala trestní oznámení. Zároveň vše zveřejnila na sociálních sítích v ústeckých skupinách. „Chtěla jsem, aby o tom lidé z jeho okolí věděli,“ řekla.
Nabízel peníze
Artíka nechala rodina vyšetřit veterinářem. Rentgen ani sono naštěstí žádné zranění neodhalily. Mladík se jim pak ozval a chtěl, aby příspěvky odhalující jeho otřesné počínání stáhli ze sociálních sítí. „Nabízel, že nám bude za Artíka platit, když to odstraníme,“ řekla paní Petra s tím, že nic takového ale nemá v úmyslu. „Nic jiného udělat nemůžu, nemůžu ho nijak potrestat. Je to bezmoc, hrozná bezmoc,“ dodala. Neuspěla ani u dcery, která se přes to všechno rozhodla s mladíkem zůstat.
Z domu nevyšel
Reportérky Blesk tlapek chtěly s Jakubem Sendlaiem mluvit, vypravily se proto za ním do panelového domu v Ústí nad Labem, kde žije se svou matkou. Z domu ale nevyšel, na vysvětlování zjevně neměl odvahu. „No tak můžete jít pryč, nashle,“ řekl přes intercom poté, co ho požádaly, aby se k týrání vyjádřil.
Medializace je nutná
Na případ jako první upozornil Psí magazín, jehož duší je zkušená ochránkyně zvířat Karolína Hájková. „Je důležité tyto kauzy medializovat, aby lidi viděli, co je dotyčný zač. Sníží se tak riziko, že se přiblíží k jiným živým tvorům. Taky si myslím, že by se měl jít léčit,“ řekla Karolína, která je mimo jiné pravidelným hostem Festivalu Blesk tlapek. Stejného názoru je i paní Petra. „Lidi prostě musí vědět, kdo to je,“ uvedla.
