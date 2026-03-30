Na návštěvě týral štěně, škrtil ho a přidušoval. Odhalila ho kamera

aprosto bezcitně si počínal Jakub Sendlai z&nbsp;Ústí nad Labem, který na návštěvě u rodiny své dívky opakovaně bral za krk a škrtil bezbranné štěně čivavy (5 měsíců). Rodina přitom jeho počínání odhalila jen čirou náhodou. Případ už řeší policie.
Petra Samková a její partner Michal Kafka ukázaly reportérkám tři hodiny záznamů, které předali policii
Mladík si k týrání vybral menšího Artíka, druhého pejska si nevšímal
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
30. března 2026
05:00

Naprosto bezcitně si počínal Jakub Sendlai z Ústí nad Labem, který na návštěvě u rodiny své dívky opakovaně bral za krk a škrtil bezbranné štěně čivavy (5 měsíců). Rodina přitom jeho počínání odhalila jen čirou náhodou. Případ už řeší policie.

Vše začalo v době, kdy si dcera Petry Samkové z Nové Vsi v Horách na Chomutovsku dovedla domů přítele. Po jeho návštěvách se rodině začaly ztrácet peníze, a tak paní Petra se svým partnerem Michalem Kafkou nainstalovali po domě kamery.

Takhle mladík s pejskem zacházel

Když si pak záznamy prohlédli, zjistili něco mnohem děsivějšího, než je krádež. „Po celou dobu honil jedno z našich štěňat, chytal ho za čumák, škrtil ho a přidušoval. Mám pocit, že na něj i šlápl, protože pejsek, když byli mimo kameru, kňučel. Máme několik záznamů, kde je vidět, jak ho týral,“ řekla paní Petra. Dodala, že mají dvě štěňata čivavy, sourozence Artíka a Alvina. Mladík, který prý zpočátku tvrdil, že se jich bojí, se vybíjel na menším z nich.

Mladík si k týrání vybral menšího Artíka, druhého pejska si nevšímal

Týrání zlehčoval

Když rodina zjistila, co přítel jejich dcery provádí, okamžitě ho kontaktovala. Mladík prý nezapíral, vše ale zlehčoval. Vymlouval se, že pejska jen špatně chytil. Paní Petře ale takové vysvětlení nestačilo, všechny záznamy předala policii a na Jakuba Sendlaie podala trestní oznámení. Zároveň vše zveřejnila na sociálních sítích v ústeckých skupinách. „Chtěla jsem, aby o tom lidé z jeho okolí věděli,“ řekla.

Nabízel peníze

Artíka nechala rodina vyšetřit veterinářem. Rentgen ani sono naštěstí žádné zranění neodhalily. Mladík se jim pak ozval a chtěl, aby příspěvky odhalující jeho otřesné počínání stáhli ze sociálních sítí.Nabízel, že nám bude za Artíka platit, když to odstraníme,“ řekla paní Petra s tím, že nic takového ale nemá v úmyslu. „Nic jiného udělat nemůžu, nemůžu ho nijak potrestat. Je to bezmoc, hrozná bezmoc,“ dodala. Neuspěla ani u dcery, která se přes to všechno rozhodla s mladíkem zůstat.

Z domu nevyšel

Reportérky Blesk tlapek chtěly s Jakubem Sendlaiem mluvit, vypravily se proto za ním do panelového domu v Ústí nad Labem, kde žije se svou matkou. Z domu ale nevyšel, na vysvětlování zjevně neměl odvahu. „No tak můžete jít pryč, nashle,“ řekl přes intercom poté, co ho požádaly, aby se k týrání vyjádřil.

Jakub Sendlai, jak ho u sebe doma vyfotila Petra Samková

Medializace je nutná

Na případ jako první upozornil Psí magazín, jehož duší je zkušená ochránkyně zvířat Karolína Hájková. „Je důležité tyto kauzy medializovat, aby lidi viděli, co je dotyčný zač. Sníží se tak riziko, že se přiblíží k jiným živým tvorům. Taky si myslím, že by se měl jít léčit,“ řekla Karolína, která je mimo jiné pravidelným hostem Festivalu Blesk tlapek. Stejného názoru je i paní Petra. „Lidi prostě musí vědět, kdo to je,“ uvedla.

Petra Samková a její partner Michal Kafka ukázaly reportérkám tři hodiny záznamů, které předali policii
