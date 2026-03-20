Měly štěstí, že neskončily mrtvé v mrazáku. Kočky tyranky z Teplic se vzpamatovávají v útulcích
Byla to taková hrůza, že i zkušeným zvířecím záchranářům při jejím popisu došla slova. Kočky, které držela žena (49) v bytě v Teplicích, byly zanedbané, podvyživené a nemocné. Těla dalších ukrývala v mrazáku. Policisté jich tam našli přes sto.
Na případ upozornili členové spolku Anidef už loni v srpnu, kdy k nim žena přinesla dvě velmi zubožené kočky. Tvrdila, že se o ně už nedokáže postarat. Obě kočky přišly kvůli zanedbaným, neléčeným zánětům o oko. Spolek tehdy na majitelku upozornil Krajskou veterinární správu.
Těla v mrazáku
Ukázalo se, že veterináři o ženě vědí, kvůli zápachu si na ni stěžovali a podávali podněty i sousedé v Ústí nad Labem, kde žila předtím. Stěhovala se nejen s kočkami, ale i s velkým mrazákem, jehož tajemství odhalili veterináři spolu s policisty až nyní, během domovní prohlídky. „V pultovém mrazáku a v šuplíkách v lednici bylo nalezeno přes sto tělíček koťat,“ řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Smutný pohled
Dvaceti šesti koček, které přežily, se ujaly dva spolky. Většina jich putovala do Fousku v Krupce. Blesk tlapky se byly podívat na pětici, která se nyní zotavuje v útulku spolku Anidef v Žimu na Teplicku. Byl to smutný pohled. Zlomená vyděšená zvířata se krčila k ubikacích v karanténě, na příchozí syčela a schovávala se před nimi. „Jsou to tři kocourci a dvě kočičky. Jsou nemocní, mají zanedbané drápy i srst, po těle mají šrámy. To, v čem žili, je nepředstavitelné, navíc ta tělíčka v mrazáku. Upřímně, dochází mi slova, když o tom mluvím,“ řekla zástupkyně Anidefu Pavlína Mašková.
Dlouhá léčba
Zachráněné kočky zatím nejsou k adopci. „Jsou součástí trestního řízení. Pro nás je teď primární dát je do kupy, a to jak po zdravotní, tak i psychické stránce. Bude to na dlouho, budou muset zůstat v karanténě, dokud nevyřešíme všechny jejich zdravotní neduhy,“ řekla Pavlína.
Tři trestné činy
Otřesný případ řeší policie. „Kočky byly viditelně zanedbané s různými zdravotními problémy. Některé měly na krku gumičky, které vytvářely kožní záněty. Byt byl plný výkalů a nepořádku,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že v mrazáku a lednici našli navíc přes 100 zmrzlých tělíček koťat. „Policisté sdělili ženě obvinění za týrání zvířat, chov v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře,“ dodala.
