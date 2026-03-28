Gino byl zavřený ve vnitrobloku, majitel na něj neměl čas. Výcvik teď dohání v útulku
Gino (1) je odrostlé štěně bandoga. Je milý, mazlivý, potřebuje ale výchovu, které se mu u původního majitele nedostalo. Pokud se mu bude nový majitel řádně věnovat, bude mu skvělým parťákem do života.
Gino se dostal do útulku spolku Anidef v Žimu na Teplicku loni v létě přímo od majitele, který na něj neměl čas. I když neodstartoval do života ideálně, na duši ho to nijak nepoznamenalo. „Je veselý, mazlivý, nejraději by se jen proháněl po zahradě a hrál si, hračky má rád,“ popsala zástupkyně útulku Karolína Štolcová.
Vše dožene
V útulku teď s Ginem dohánějí to, co majitel zanedbal, jeho výchovu. „Je to mladý pes, všechno se ještě může naučit. Kolegyně s ním pracuje, měla ho na cvičáku, je učenlivý,“ řekla s tím, že se snáší nejen s fenkami, ale i se psy a problém mu nedělají ani kočky.
Hodně pohybu
I když je bandog specifické, mohutné plemeno, Gino nemusí podle zástupců útulku odejít výhradně ke zkušenému majiteli, zvládne ho prý i začátečník. „Pokud se mu bude dostatečně věnovat, dopřeje mu dostatek pohybu, procházky, výlety a různé další aktivity, může jít v podstatě ke komukoli. Je to pes, který by se za svého člověka rozdal,“ řekla Karolína.
K mladé rodině
Ideální by byla pro Gina mladá rodina s domem se zahradou, kde by mohl běhat a hrát si s míčky. „Pravděpodobně by mohl být i v bytě, kdyby mu to majitel vykompenzoval dostatek pohybu. Je to mladý pes se spoustou energie,“ dodala zástupkyně útulku.
Volejte, pište
Gino je zdravý, do nového domova proto může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by mu ho chtěli dát, mohou kontaktovat spolek Anidef buď telefonicky na čísle 736 769 601 nebo e-mailem na adrese anidef.utulek@gmail.com.
