Agáta vyhlíží domov už dva roky, nikdo o ni neměl zájem. Změní se to?
Kříženka německého ovčáka Agáta (12) doplatila na to, že se nesnese s jinými psy. Majitelka ji proto odložila do útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku, kde tato jinak naprosto skvělá fenka čeká na nový domov už dva roky.
Agáta pochází ze zahraničí, odkud si ji majitelka údajně dovezla. Když ale napadla jejího vlastního psa, vzdala se jí. Agáta se nehodí k dalším psům ani jiným zvířatům, což se v útulku potvrdilo, to je ale jediné její mínus. „Jinak je naprosto skvělá k lidem i k dětem. Když tu máme ukázky pro děti, pro školky, je Agáta jedním z terapeutických psů, kteří se s dětmi mazlí. Je opravdu úžasná,“ řekla majitelka útulku Veronika Slavíková.
Zdravá, akční
I když je Agáta už psí seniorka, na svůj věk rozhodně nevypadá. „Je živá, akční, bude tady s námi ještě hodně dlouho,“ řekla Veronika s tím, že po zdravotní stránce je na tom Agáta dobře. „Měla problémy se slinivkou, ta se odoperovala a teď už je v pořádku, nic ji netrápí,“ řekla.
Chce k lidem
Agáta miluje společnost lidí. „Vyloženě ji vyhledává, s člověkem chce být stále v kontaktu. Je hravá, má ráda míče, dokáže se s nimi sama zabavit. „Ideální pro ni byl dům se zahradou s přístupem dovnitř, jinak je naprosto nenáročná. Na procházce ji zvládne i méně fyzicky zdatný člověk, protože je dobře ovladatelná. Vycházky si užívá, zvládne i kratší výlet nebo túru,“ řekla Veronika s tím, že Agáty se proto může ujmout kdokoli, kdo ji bude mít rád.
Proč ji nechtějí?
Agáta čeká v útulku na nový domov už dva roky. Za tu dobu o ni neprojevil zájem ani jediný člověk. Proč, to si majitelka útulku nedokáže vysvětlit. „Občas se na ni někteří poptají, ale seznámit se s ní do útulku nikdo nepřijel,“ řekla. Pokud by chtěl někdo toto Agátčino prokletí zlomit a dát jí domov, kde by byla zvířecím jedináčkem, může kontaktovat útulek Dogsy telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.