Zrada, nemoc a bolest: Cassie všechno přežila. Teď hledá svého člověka

Video se připravuje ...
Cassie chodí s Šárkou na dlouhé výlety a moc si to užívá
Cassie se svou dočaskářkou Šárkou Trnečkovou, která se jí hodně věnuje
Cassie je velmi chytrá a oddaná
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
8. dubna 2026
05:00

Fenka německého ovčáka Cassie (asi 7) nezažila nic moc hezkého. Lidmi zrazená, vážně nemocná, jen přežívala ze dne na den. V péči spolku Pes nejvěrnější přítel se ale vyléčila. Je z ní krásná a velmi chytrá fenka, která potřebuje už jen domov.

Cassie původní majitel opustil. Dva roky pak žila v útulku, odkud si ji adoptovala paní s tím, že má fenka alergii a musí dlouhodobě brát kortikoidy. Léčba ale nebyla správná, paní navíc finančně vyčerpala, proto Cassie svěřila spolku Pes nejvěrnější přítel.

Náročná léčba

V jeho péči se fenka postupně uzdravila. „Vyšetření ukázala, že nasazená léčba byla nevhodná a jejímu organismu spíše škodila, než aby pomohla. Místo řešení příčiny se jen tlumily projevy, a to za cenu vážných dopadů na její zdraví,“ popsala zakladatelka spolku Simona Štěpánková s tím, že následná léčba a stabilizace Cassie trvala měsíce. Spolek vyšla na více než 70 000 korun.

Chytrá a oddaná

Díky tomu je teď z fenky krásný pes s úžasnou povahou. „Je extrémně chytrá. Miluje pohyb, práci nosem a kontakt s člověkem. Potřebuje zaměstnat hlavu i tělo. Když ji člověk vede správně, dokáže být skvělým parťákem,“ řekla Simona. To potvrdila i dočaskářka Šárka Trnečková, která má Cassie u sebe doma v Brně, cestuje s ní, cvičí ji a socializuje. Díky tomu je Cassie dokonale připravena odejít do nového domova.  „Je inteligentní a oddaná. Je to veselý a velmi vděčný pes, který dá svému člověku celé srdce,“ dodala.

K dětem ne

Přesto ale není Cassie pes pro každého. „Není vhodná k malým dětem, potřebuje zkušenějšího a klidného člověka, který chápe, že některé její reakce jsou důsledkem minulosti, ne zlobení,“ řekla Simona. „Potřebovala by aktivního člověka nebo pár, bez dětí a koček, který se jí bude hodně věnovat. Nejšťastnější bude s někým, kdo ji vezme jako parťáka na výlety, na hory, do lesa. Miluje i chůzi v dlouhém postroji, v tahu, čímž krásně získává i svaly, o které přišla v útulku,“ dodala dočaskářka.

Volejte Šárce

Cassie čeká na nový domov marně už od loňska. Zájemci, kteří by jí ho chtěli dát a měli čas, se jí hodně věnovat a pracovat s ní, mohou kontaktovat přímo dočaskářku Šárku, a to telefonicky na čísle 725 838 162.

Témata:
pesadopceněmecký ovčákCassiepes nejvěrnější přítelblesk tlapkyBrno-město
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

