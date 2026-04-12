Metr za 83 tisíc: Starší byty za rok zdražily o 15 procent. Nejvíc v Ústí
Starší byty zdražily v prvním čtvrtletí meziročně o 15 procent. Proti konci loňského roku jejich cena vzrostla o tři procenta. Metr čtvereční se tak v průměru v ČR prodával za 83.333 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz, kterou má ČTK k dispozici. Ve velkých městech byty meziročně zdražovaly od šesti procent v Olomouci po 24 procent v Ústí nad Labem. Mezičtvrtletně jejich ceny rostly od jednoho do šesti procent.
Nejdražší zůstaly starší byty v Praze, kde cena v prvním čtvrtletí činila 155.365 korun za metr čtvereční. Meziročně se tak jejich cena v prvním čtvrtletí zvýšila o devět procent a mezičtvrtletně o tři procenta. V Brně ceny meziročně vzrostly o desetinu a mezičtvrtletně o čtyři procenta na 122.813 korun za metr čtvereční.
V Plzni stoupla cena starších bytů na 87.127 korun za metr čtvereční, tedy meziročně o 13 procent a za čtvrtletí o čtyři procenta. V Hradci Králové zdražily za rok o 11 procent a od konce roku 2025 o tři procenta na 96.395 korun za metr čtvereční. V Českých Budějovicích to pak bylo o 11 procent, respektive o šest procent na 88.091 korun za část plochy. Nejnižší meziroční i mezičtvrtletní nárůst cen starších bytů byl zaznamenán v Olomouci, kde jejich cena vzrostla o šest procent ročně a o procento za čtvrtletí na 88.994 korun za metr čtvereční.
Nejrychleji ceny rostly v levnějších regionech. V Ústí nad Labem starší byty meziročně zdražily o 24 procent na 52.170 korun za metr čtvereční a za čtvrtletí o šest procent. V Ostravě ceny vzrostly meziročně o 16 procent na 67.377 korun za metr čtvereční. V mezičtvrtletním srovnání se jednalo o nárůst o čtyři procenta.
„Zatímco Praha a Brno stále zůstávají nejdražšími městy, relativně největší zdražení sledujeme v dostupnějších regionech. Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná. Lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem,“ uvedl Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz.
V přepočtu na konkrétní hodnotu zdražily v prvním čtvrtletí starší byty o 80 metrech čtverečních v Praze za rok o více než milion korun na 12,43 milionu Kč. V Brně pak takový byt stál přibližně 9,83 milionu korun, což je meziročně o zhruba 860.000 Kč více. V Ostravě se cena 80metrového bytu zvýšila zhruba o 730.000 korun, v Ústí nad Labem přibližně o 820.000 korun a v Olomouci zhruba o 420.000 korun. Podle analýzy tak i v tradičně levnějších regionech meziroční nárůst cen v absolutních částkách představoval pro řadu domácností výrazný zásah do rozpočtu.
