Cizinec si v Hradci vyhlédl dívku: V parku ji sexuálně napadl!
Kriminalisté obvinili cizince ze sexuálního útoku na mladistvou dívku v Sukových sadech v Hradci Králové. Muž, který v Česku pobýval nelegálně a byl pod vlivem alkoholu i drog, byl po činu zadržen svědky a soud jej poslal do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až osm let vězení.
Královéhradecká policie obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince ze sexuálního útoku na mladistvou cizinku. Podle kriminalistů dívku napadl v neděli 21. června večer v Sukových sadech v Hradci Králové. Po útoku jej zadrželi svědci. Muž byl v době činu opilý a pod drogami. Soud na obviněného uvalil vazbu. V případě odsouzení mu hrozí až osm let vezení. Na webu policie to dnes uvedla mluvčí policie Martina Jandová.
Muž, který v Česku pobýval ilegálně, podle policie dívku oslovil na ulici pod záminkou hledání autobusového spojení. „Poté, co mu pomohla s vyhledáním informací a odmítla jeho snahu o navázání osobního kontaktu, jí zabránil v odchodu. Následně ji měl násilím odvést do porostu v parku, kde ji přes její odpor fyzicky napadl a dopustil se vůči ní sexuálně motivovaného jednání,“ uvedla mluvčí.
Dívka se útoku bránila a volala o pomoc. Její křik uslyšeli kolemjdoucí, kteří se ke dvojici vydali. „Muž se následně dal na útěk, avšak svědci jej po krátkém pronásledování zastavili a předali přivolaným policistům,“ uvedla mluvčí. Muž měl podle dechové zkoušky v krvi 1,05 promile alkoholu, pozitivně u něj vyšel i orientační test na drogy.
Pro pobyt v Česku muž podle policie neměl platné vízum ani jiné oprávnění k pobytu.
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