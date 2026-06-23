Šokující smrt na dovolené u Gardského jezera: Turista snědl rybu a zemřel
Dovolená u Gardského jezera skončila tragédií pro německou rodinu. Po večeři v restauraci zemřel turista. Jeho otec se stejnými příznaky měl štěstí v neštěstí a přežil. Italská policie nyní vyšetřuje, zda za úmrtím stála otrava rybími pokrmy, a nařídila soudní pitvu.
Pohodová dovolená u největšího italského jezera se pro německou rodinu změnila v naprostou noční můru. Klidný odpočinek u vody skončil tragédií, kterou teď vyšetřují italští kriminalisté, informuje deník Qui brescia.
Místní speciality
Turista (†35) byl na dovolené s manželkou a dvěma malými dětmi. Společně se svým otcem si během večera vyšli do místní restaurace, aby zkusili speciality. Objednali si tedy pokrmy z ryb. Krátce po večeři se situace dramaticky změnila.
Muž i jeho otec začali pociťovat silné nevolnosti. Stav mladšího muže se rychle zhoršoval a přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci. Němec zemřel. Zbytek rodiny, tedy manželka a děti, žádné příznaky otravy neměly. Starší muž, který po večeři pociťoval podobné zdravotní potíže, měl štěstí a přežil.
Prověřování restaurace
Případem se nyní zabývá prokuratura ve Veroně. Ta zahájila vyšetřování pro podezření ze zabití z nedbalosti a prodeje zdravotně závadných potravin. Vyšetřovatelé pozornost upínají především na rybí pokrmy. Prověřují jejich původ, kvalitu i způsob skladování. Nařízena byla také soudní pitva, která má potvrdit nebo vyvrátit přítomnost toxinů či bakterií v těle zemřelého.
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