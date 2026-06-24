Pijete v horku jen čistou vodu? Děláte chybu, varuje kardiolog! Proč káva neublíží, ale energeťák ano?

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  • Jak se vyhnout nečekanému kolapsu a přečkat vysoké teploty v klidu, radí prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, místopředseda České kardiologické společnosti.
    Autor: Lucie Cigániková - 

    Aktualizováno - 24. června 2026 ● 10:06
    24. června 2026 ● 09:36

    Léto je v plném proudu, ale s ním přichází i extrémní zátěž pro náš organismus.  Vedra totiž oproti běžným teplotám představují podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Jak se vyhnout nečekanému kolapsu a přečkat vysoké teploty v klidu, radí prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, místopředseda České kardiologické společnosti.

  • 1.

    Dodržujte pitný režim

    Tělo během dne ztrácí kvůli pocení velké množství tekutin. Proto je důležité pít dostatek vody, abychom se vyhnuli dehydrataci. Občas ale čistá voda nestačí a je vhodné sáhnout po iontových nápojích či elektrolytech. „V horkém období ztrácíme nejen vodu, ale i ionty. Problém může nastat u lidí, kteří se prolévají pouze čistou vodou – to nemusí stačit,“ říká prof. Linhart.

  • 2.

    Vyhněte se náročné fyzické aktivitě

    Vyrazit na cyklovýlet ve třicetistupňovém horku v jednu hodinu odpoledne není nejlepší nápad. Raději zvolte kratší procházku a vyhněte se přímému žáru i nejteplejším hodinám dne. „Dalším problémem mohou být sportovní aktivity v uzavřených a málo větraných prostorách. Tam může docházet k přehřátí organismu, aniž by na nás slunce přímo svítilo,“ připomíná prof. Linhart.

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  • 3.

    Opatrně na festivalech

    Přímé slunce nebo přeplněné haly jsou hlavními důvody, proč být na festivalech obezřetnější. Dopřejte si chvíle klidu ve stínu, dostatek čerstvého vzduchu a samozřejmě pamatujte na pitný režim. Největším rizikem je však alkohol. „Konzumace většího množství alkoholu je ve vedru nebezpečná. Alkohol organismus spíše vysušuje, což může vést k nevolnosti a v krajním případě i ke kolapsu,“ vysvětluje prof. Linhart.

  • 4.

    Pozor na energetické nápoje

    V horkém počasí je třeba být opatrný také s kofeinem. Dvě nebo tři kávy vám neublíží, ale před energetickými nápoji se mějte na pozoru. Kombinace jejich složení a vysokých teplot je pro organismus podstatně rizikovější. „V energetických nápojích je kofeinu daleko více než v kávě, a toxický efekt se tak může dostavit mnohem dříve. Jejich kombinace s alkoholem je pak obzvláště špatný nápad,“ dodává prof. Linhart.

    Pijete v horku litry vody? Lékaři varují před fatální chybou! Co hrozí?

    Podle odborníků by měl zdravý dospělý člověk denně vypít 30–40 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti. V létě, kdy může tělo vypotit dokonce 1,5–3 litry za den, je třeba toto množství ještě zvýšit.

  • 5.

    Klimatizaci používejte s rozumem

    Klimatizace sice přináší okamžitou úlevu, ale je třeba ji využívat s rozvahou. Prudké změny teplot mohou tělo zbytečně šokovat. „Doporučujeme, aby rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou nebyl větší než 4 až 5 °C. Hlavní ale je, aby tyto přechody nebyly krátkodobé a brutální,“ doporučuje prof. Linhart.

  • 6.

    Konzultujte léčbu s lékařem

    Pokud pravidelně užíváte léky, poraďte se o svém letním režimu s odborníkem. Obezřetní by měli být zejména lidé, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem nebo trpí srdečním selháním. „Stav těchto pacientů se může v horku výrazně zhoršit, a proto je u nich nutné dbát na všechna preventivní opatření obzvlášť důsledně, u některých nemocných bude na místě úprava léčby, vždy ale po konzultaci s lékařem,“ uvádí prof. Linhart.

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  • 7.

    Sledujte své okolí

    V parných dnech buďte pozorní nejen ke svému tělu, ale i k lidem kolem sebe. Pokud u někoho dojde k přehřátí či slabosti, je třeba jednat rychle. „Člověk by se měl okamžitě dostat do chladného prostředí a začít se hydratovat. Pokud dotyčný nevypadá dobře, neváhejte a zavolejte záchrannou službu. V okamžiku, kdy začne být dezorientovaný, zmatený nebo upadá do bezvědomí, situaci rozhodně nepodceňujte,“ uzavírá prof. Linhart.

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Témata

počasí infarkt alkohol nápoj festival organismus Aleš Linhart horko Česká kardiologická společnost

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