Smrt při závažném zločinu na Semilsku: Nález mrtvého vyšetřuje policie

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: ČTK - 
14. září 2026
13:51

Kriminalisté vyšetřují od nedělního večera závažný zločin na Semilsku, zemřel při něm člověk. Na síti X policie uvedla, že oznámení o nálezu mrtvého přijala krátce před 19:00.

„S ohledem na dosud zjištěné informace a probíhající úkony trestního řízení nebudeme v tuto chvíli k tomuto případu poskytovat žádné další informace,“ uvedla policie.

Ilustrační foto.
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Témata:
zločinsmrtmrtvýnálezSemilskopolicieokres Semily
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Albert1 ( 14. září 2026 14:24 )

Vůbec bych nečekal ... že se může cosi takového v naší mladé demokratické společnosti stát. A zase žádná příslušnost, jen bezejmené chladné oběti a vrazi.

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