Smrt při závažném zločinu na Semilsku: Nález mrtvého vyšetřuje policie
Kriminalisté vyšetřují od nedělního večera závažný zločin na Semilsku, zemřel při něm člověk. Na síti X policie uvedla, že oznámení o nálezu mrtvého přijala krátce před 19:00.
„S ohledem na dosud zjištěné informace a probíhající úkony trestního řízení nebudeme v tuto chvíli k tomuto případu poskytovat žádné další informace,“ uvedla policie.
Témata:
Vůbec bych nečekal ... že se může cosi takového v naší mladé demokratické společnosti stát. A zase žádná příslušnost, jen bezejmené chladné oběti a vrazi.