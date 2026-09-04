Bizarní případ z Olomouce: Zloději ukradli skoro 1000 lahví od piva! Prodat je chtěli jinde
Policisté z Olomouce se zabývají skutečně neobvyklým případem. Dvojice v noci z pondělí na úterý ukradla v jednom z místních supermarketů přepravky se skoro tisícovkou lahví od piva. Lup se následně pokusili zpeněžit navrácením v jiném obchodě. Když se to nepodařilo, „schovali“ kradené lahve na louce.
Případ nahlásil v úterý ráno zaměstnanec obchodu. Když ráno přišel do práce zjistil, že ze skladu zmizely přepravky s 920 lahvemi od piva. Pachatelé je odvezli ve čtyřech nákupních košících, které pochopitelně zcizili také.
Po přijetí oznámení se policisté zaměřili na pokusy o jejich navrácení v okolních obchodech. A netrvalo dlouho, než objevili stopu. „V jednom z nedalekých supermarketů policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez lahví,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Policisté porovnali kamerové záznamy ze skladu a obchodu a došli k závěru, že se nejspíš bude jednat o ty samé pachatele.
Vyšetřovatelům se velice brzy podařilo odhalit i jejich totožnost. Velmi krátce na to se jim podařilo jednatřicetiletého muže a dvaatřicetiletou ženu vypátrat. Ke krádeži se bez okolků přiznali. „K případu uvedli, že všech 46 ks přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku, kde předtím odpočívali,“ popsal mluvčí. Tam následně lahve vysypali a měli za lubem vracet nejprve přepravky. K části vrácení lahví využili i jednoho z místních bezdomovců.
Krádeží způsobili škodu ve výši skoro 20 tisíc korun. „Oběma podezřelým bylo sděleno podezření z přečinu krádež, spáchané formou spolupachatelství, za což jím hrozí v krajním případě až dvouletý trest odnětí svobody,“ uzavřel Herzán.
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