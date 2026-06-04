Řidič vjel do protisměru, měl zapříčinit smrt dívky (†15) a těžká zranění: Padlo obvinění!

Při nehodě u Křelova zemřela 15letá dívka, nehoda se řeší pro dva trestné činy
Při nehodě u Křelova zemřela 15letá dívka, nehoda se řeší pro dva trestné činy
Dvaadvacetiletý řidič z dosud nezjištěných příčin přejel s vozidlem značky BMW do protisměru
Dvaadvacetiletý řidič z dosud nezjištěných příčin přejel s vozidlem značky BMW do protisměru
Při nehodě na Olomoucku se zranilo 8 lidí.
Autor: ČTK - 
4. června 2026
15:17

Olomoučtí kriminalisté obvinili muže (22) za tragickou nehodu, která se stala loni v listopadu u Křelova-Břuchotína na Olomoucku. Zemřela při ní dívka (†15), dalších sedm lidí se zranilo. Obviněný řidič auta, ve kterém cestovala, vjel do protisměru, kde se srazil s jiným vozem. 

Obviněn je z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za které mu hrozí dva roky až osm let vězení. ČTK to sdělil mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán.

Nehoda se stala 8. listopadu večer. Řidič přejel s vozidlem značky BMW do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Volkswagen, které řídil mladík (21). „V BMW cestovaly další čtyři osoby ve věku 21 let, 22 let a dvě ve věku 15 let. Ve volkswagenu cestovaly další dvě osoby ve věku 50 a 19 let,“ uvedl policejní mluvčí. Hasiči a záchranáři po nehodě uvedli, že si vyžádala osm zraněných, z toho čtyři těžce. Jeden ze zraněných později následně způsobeným zraněním podlehl. Šlo o dívku (†15).

Policisté u řidiče volkswagenu vyloučili požití alkoholu, u řidiče druhého vozidla byl z důvodu jeho zranění nařízen odběr krve. „Alkohol u něj zjištěn nebyl,“ doplnil pro ČTK Herzán.

U těžké nehody tehdy zasahovalo šest posádek zdravotnické záchranné služby. Čtyři lidé zůstali po nehodě v jednom z aut zaklínění, vyprostit je museli hasiči. Sedm zraněných převezli lékaři do nemocnice, tři těžce zraněné pacienty napojili na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomeniny končetin, řezné rány nebo otřes mozku.

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Při nehodě u Křelova zemřela 15letá dívka, nehoda se řeší pro dva trestné činy
Při nehodě u Křelova zemřela 15letá dívka, nehoda se řeší pro dva trestné činy
Dvaadvacetiletý řidič z dosud nezjištěných příčin přejel s vozidlem značky BMW do protisměru
Dvaadvacetiletý řidič z dosud nezjištěných příčin přejel s vozidlem značky BMW do protisměru
Při nehodě na Olomoucku se zranilo 8 lidí.

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