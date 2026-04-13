Smrtelná nehoda v Humpolci: O život seniorky bojovali policisté marně

Dva policisté bojovali o život seniorky ze všech sil.
Autor: Andrea Vídeňská 
13. dubna 2026
13:28

Dramatické chvíle, které by si nepřál zažít nikdo. Dvojice policistů z Humpolce jako první dorazila k vážné dopravní nehodě a okamžitě začala bojovat o život těžce zraněné spolujezdkyně. Přestože udělali maximum, příběh má tragický konec. Seniorka svým zraněním v nemocnici podlehla.

Žena (†78) byla zaklíněná ve zdemolovaném autě a utrpěla velmi vážná zranění. Policisté Tomáš V. a Robert S. neváhali ani sekundu, z havarovaného vozu ji vyprostili a okamžitě se pustili do zoufalého boje o život.

Fatální následky

Událost vypadala hrozivě. Žena utrpěla masivní krvácení z dolních končetin a měla zjevné, velmi vážné zlomeniny. Policisté použili turniket, aby zastavili silné krvácení, a ošetřili další rány na těle. Aby zabránili podchlazení, zabalili seniorku do izotermické fólie a čekali na příjezd záchranářů. Ti ji následně transportovali vrtulníkem do pražské nemocnice.

Co zprvu vypadalo nadějně, se během pár hodin zvrtlo v tragédii. Večer přišla zdrcující zpráva. I přes veškerou snahu policistů i záchranářů žena svým zraněním podlehla. „Dělali jsme maximum. Doufali jsme, že se ji podařilo stabilizovat,“ svěřil se jeden ze zasahujících policistů na facebookové stránce Policie ČR. O to větší šok přišel večer, kdy se dozvěděli, že žena svůj boj o život nakonec prohrála.

