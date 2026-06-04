Mladistvý násilník děsil Českou Lípu: Oběti skončily v nemocnici

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Václav Burian)
Autor: Štepánka Grofová - 
4. června 2026
12:50

Brutální útoky na ženy v České Lípě mají pokračování. Mladistvý pachatel během několika měsíců přepadl tři ženy, dvě z nich během jediné noci. Oběti skončily se zraněními v péči lékařů. Policisté pachatele dopadli ukrytého pod postelí přítelkyně a soud nyní rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Obyvatelům České Lípy se po středečním rozhodnutí soudu zřejmě ulevilo. Mladistvý agresor, podezřelý ze tří loupežných přepadení žen, skončil ve vazbě. Kriminalisté jeho další pobyt na svobodě vyhodnotili jako nebezpečný.

Dvě loupeže spáchal během noci z 31. května na 1. června. Krátce po půlnoci napadl v parčíku poblíž hřbitova ženu (47), od níž se snažil získat kabelku. Opakovaně ji udeřil pěstí do obličeje. Napadená následně upadla na zem a utrpěla otřes mozku spojený s krátkým bezvědomým. Na místo musela vyjet záchranná služba.

Jen o několik minut později zaútočil na další ženu (27) na sídlišti Špičák. Také ji několikrát udeřil do obličeje a donutil ji vydat peněženku. Napadená později vyhledala lékařské ošetření kvůli poranění nosu, obličeje a natrženému rtu.

Schovával se pod postelí

Policisté po získání popisu okamžitě zahájili pátrání. Díky znalosti místního prostředí se jim podařilo podezřelého vypátrat. „Dvě hodiny po jeho posledním útoku se jim ho podařilo zadržet v jednom českolipském bytě, kde se před nimi schovával pod postelí své přítelkyně,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Útočil už dříve

Policisté navíc zjistili, že se mladistvý zřejmě dopustil ještě další loupeže letos v únoru. Na sídlišti Špičák tehdy přepadl jinou mladou ženu, chytil ji za vlasy a oblečení a smýkal ji po zemi. Nakonec jí vzal peněženku s několika tisíci korunami. Ani třetí oběť nevyvázla bez následků. Po útoku musela vyhledat lékařskou pomoc kvůli poranění krční páteře, ruky a nohy. 

Vyšetřovatelé proto mladého muže stíhají pro všechny tři loupeže. Okresní soud v Děčíně ve středu rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Video  Brutální napadení ženy v autobazaru na Písecku, útočník měl dřevěnou tyč  - Facebook
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Štepánka Grofová
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