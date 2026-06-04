Řidič luxusního BMW lezl na dálnici za jízdy z okna: Nebezpečnou „zábavu“ natáčel

Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Autor: Nicole Kučerová - 
4. června 2026
09:30

Řidič si natáčel nebezpečnou a ohrožující jízdu na dálnici D1, při které lezl ze střešního okna ven! Nahrávku pak dokonce sdílel na sociálních sítích, kde má mnoho sledujících. Video neohleduplného chování pobouřilo veřejnost. Případem se zabývá policie.

Nezodpovědný ukrajinský řidič se po čas jízdy na dálnici D1 v luxusním BMW rozhodl vylézt střešním oknem do půl těla ven a začít si natáčet ostatní automobily. Jeho chování zdokumentoval spolujezdec, který se nad nebezpečným kouskem náramně bavil. Další dva přísedící na zadních sedadlech se také smáli.

Nahrávku muži následně zveřejnili na sociálních sítích, kde sklidili vlnu kritiky. Při jízdě totiž řidič nekoukal na cestu, nedržel volant, ani neseděl na sedačce. Extrémní nezodpovědnost a ohrožování okolí vyšetřuje policie.

Podle serveru CNN Prima News mají muži vysoký přesah na sociálních sítích, tudíž je řada sledujících na nahrávce poznala a kontaktovala policii. „Mladý frajer, kvůli takovým umírají zbytečně lidé,“ okomentovala nahrávku Gabriela J. „Sebrat řidičák okamžitě, tohle nemá na silnici co dělat,“ vyjádřila se Romana N.  

Video  Řidič ve žlutém autě se snažil ujet policistům na D1 u Vyškova (duben 2026).  - Policie ČR
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Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem
Řidič za jízdy na dálnici D1 vylezl oknem

Témata:
řidičvolantUKRAJINEChazardAutomobilyvozidlonahrávkasociální sítěpolicieBMWDálnice D1dálnicezábavasociální síťokno
Nicole Kučerová
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