Záhadné zmizení Anny na Mallorce: Stal se zázrak!
Rodina téměř měsíc hledala pohřešovanou Polku Annu, která v půlce května záhadně zmizela na Mallorce. Vše nasvědčovalo tomu, že se jí přihodilo něco hrozivého. Ztratila doklady, přestala komunikovat a policii se nedařilo ji nalézt. Ale stal se zázrak! Mladá Polka se ozvala rodině. Je živá a zdravá. Selhala španělská policie?
Polka Anna Wilská (34) byla naposledy v kontaktu s rodinou 17. dubna, kdy z neznámého čísla oznámila, že jí ukradli veškeré doklady i mobilní telefon. Dále slíbila, že se brzy ozve. Jelikož často cestovala a bydlela daleko od rodiny, všichni jí dávali prostor a trpělivě čekali na telefonát.
O téměř měsíc později ale stále žádná zpráva od Anny nepřicházela. Rodině se situace nezdála, a tak kontaktovala policii. Od té chvíle po Anně vyšetřovatelé intenzivně pátrali. Zjistili, že onu poslední zprávu odeslala z mobilního čísla neznámého muže. Rodina si byla téměř jistá, že se muselo přihodit něco strašného, uvedl server Fakt.
Všichni čekali na 27. května, kdy Anna měla narozeniny. Očekávali, že se při takové příležitosti ozve. Neozvala. Po internetu kolovaly teorie s unesením, prodejem na orgány nebo cíleným zpřetrháním vazeb. Ve středu 3. června se stal zázrak! Anna kontaktovala rodinu. Je zdravá a živá. O spojení informovala známá na sociálních sítích.
„Oficiálně vám chceme oznámit, že nás Anna telefonicky kontaktovala, díky jedné paní, která ji poznala v obchodě a ukázala jí reportáž,“ oznámila Anny známá. „Od počátku jsme se netajili tím, že Anna nežije jako běžný člověk, váží s klidu a potřebuje prostor, což z celého srdce respektujeme,“ dodala. „Žijme a nechme ostatní žít tak, jak chtějí. Jsme dospělí, naučme se šířit podporu a dobro,“ vzkázala v závěru s tím, že by klidně celou akci uskutečnila znovu, aby navázala s Annou kontakt.
Nakonec vysvětlila, že veškeré emaily Anně skončily ve spamu. Upozornila také na španělskou policii, kterou Anna pravidelně navštěvovala, aby zjistila, jestli už našla její doklady. Nikomu nepřišlo zvláštní, že už se týdny pohřešuje. „Můžeme si položit otázku, jak systém španělské policie funguje,“ vyjádřila se známá. Dodala, že je toto jediné vyjádření rodiny a poslala hodně sil těm, kteří stále své blízké hledají.
Přesně tak, flákla bych jí jednu, a co rodiče to k nim nemá úctu a slušnost, zavolat žiju a jsem v pořádku.2 min. by jí to trvalo.