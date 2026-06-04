V Beskydech spadl vrtulník: Pilot nehodu nepřežil

Pád vrtulníku v polských Beskydech
Pád vrtulníku v polských Beskydech  (Autor: Blesk Archiv)
Autor: ČTK - 
4. června 2026
09:25

V Polsku se zřítil malý vrtulník, jeho pilot nepřežil, informovala polská média. Pátrání po vrtulníku Robinson začalo už v noci po ztrátě spojení, když letoun zmizel z radarů. Vrak a tělo se poté podařilo najít v Beskydech na jihu Polska, uvedla televize TVN 24. Příčiny nehody zůstávají nejasné.

„Před osmou hodinou byly nalezeny trosky vrtulníku a jedno tělo na úpatí hory Lubogoszcz v Beskydech,“ uvedla policejní mluvčí Katarzyna Cislová. Policie informovala státní komisi vyšetřující letecké nehody a prokuraturu a zajistila místo katastrofy.

Po vrtulníku, který se podle neoficiálních informací vracel do Polska z Maďarska, pátrala stovka lidí, včetně policistů, hasičů, záchranářů a specializovaných pátracích skupin. V pohotovosti byl i policejní vrtulník, ale v oblasti byla hustá mlha.

Video  Pád vrtulníku v Brandýse nad Labem (28.7.2025)  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Témata:
radarpátránísmrtpilotLubogoszczPolskoMaďarskoBeskydynehodavrtulník
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bílá přiznala tahanice s Filipim: ROK A PŮL PEKLA
Bílá přiznala tahanice s Filipim: ROK A PŮL PEKLA
Aha!
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Dáma
KVÍZ: Sex ve městě. Jen opravdoví fanoušci seriálu dají plný počet bodů
KVÍZ: Sex ve městě. Jen opravdoví fanoušci seriálu dají plný počet bodů
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
EET prošla prvním sítem. Nový systém má hlídat i platby kartou či kryptem
EET prošla prvním sítem. Nový systém má hlídat i platby kartou či kryptem
e15
Menšíkovi rodiče: Miluje velké zápasy, tenis měl vždy přednost. Jak vychovat šampiona?
Menšíkovi rodiče: Miluje velké zápasy, tenis měl vždy přednost. Jak vychovat šampiona?
iSport
Kulturní kobra Oty Klempíře: Ministr by při hledání peněz mohl uplatnit svou estébáckou minulost
Kulturní kobra Oty Klempíře: Ministr by při hledání peněz mohl uplatnit svou estébáckou minulost
Reflex
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Lidé a země