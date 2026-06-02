Dominik (17) pomáhal ženě s kočárkem z vlaku: Kvůli pochybení přišel o 3 končetiny!

Dominika (17) vtáhl pod kola vlak.
Dominika (17) vtáhl pod kola vlak.
Dominika (17) vtáhl pod kola vlak.
Dominika (17) vtáhl pod kola vlak.
Dominika (17) vtáhl pod kola vlak.
Autor: Štepánka Grofová - 
2. června 2026
09:41

Dominik přišel po nehodě na nádraží v Polsku o obě nohy a část ruky. Nová kontrola nyní odhalila více než dvacet pochybení v postupech železničářů a vyšetřovatelé se chystají vznést první obvinění.

Vyšetřování únorové nehody studenta Dominika H. přineslo závažná zjištění. Kontrola polského železničního úřadu (UTK) odhalila více než dvacet porušení bezpečnostních předpisů a prokuratura se připravuje na další procesní kroky. Teenager tehdy pomáhal ženě s kočárkem při vystupování z vlaku. Když se snažil nastoupit zpět do soupravy, dveře mu přiskříply ruku a rozjíždějící se vlak ho vtáhl pod kola. Mladík přišel o tři končetiny.

Výsledky kontroly po strašlivé nehodě ukázaly dlouhý seznam pochybení. Podle inspektorů nebylo dostatečně kontrolováno dění na nástupišti před odjezdem vlaku ani nástup a výstup cestujících. Problémy odhalili také při využívání kamerového systému.

Kontroloři upozornili rovněž na nedostatky v radiové komunikaci, synchronizaci zařízení a vedení dokumentace. Předseda UTK proto zahájil správní řízení vůči dopravci Koleje Mazowieckie.

Blíží se první obvinění

Současně pokračuje trestní vyšetřování vedené Okresní prokuraturou v Radomi. Vyšetřovatelé se zabývají podezřením z neúmyslného způsobení dopravní nehody.

Podle mluvčí prokuratury Anety Góźdźové už kriminalisté vyslechli svědky včetně vedoucího vlaku, analyzovali kamerové záznamy a zajistili výsledky interních kontrol železničních společností. Na základě shromážděného materiálu prokurátor v nejbližší době přijme další procesní rozhodnutí, uvedl deník Fakt.

Čeká ho dlouhá rehabilitace

Dominik po nehodě strávil několik týdnů ve velmi vážném stavu. Lékaři mu museli amputovat obě nohy a část ruky. Následovala řada operací a náročná léčba.

Jeho příběh vyvolal v Polsku mimořádnou vlnu solidarity. Lidé masově darovali krev a na pomoc mladíkovi vznikly veřejné sbírky. Finanční podporu nyní zajišťuje také nadace Daruj Dobro. Pomáhá hradit léčbu, rehabilitace i budoucí protézy.

Video  Dva mladíci spadli ze střechy newyorského metra  - Youtube
Video se připravuje ...

Témata:
kočárekvlakstudentpomockončetinyteenageramputacedominikPolskonehodaRadom
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Krach vztahu Gondíkové a Langmajera? Vedle mladší kolegyně jen září
Krach vztahu Gondíkové a Langmajera? Vedle mladší kolegyně jen září
Aha!
Jak vybrat brýle podle tvaru obličeje: Zjistěte, ve kterých budete vypadat jako filmová hvězda
Jak vybrat brýle podle tvaru obličeje: Zjistěte, ve kterých budete vypadat jako filmová hvězda
Dáma
Testujeme: Přenosný čistič podlah si hravě poradí s vylitou tekutinou i drobky
Testujeme: Přenosný čistič podlah si hravě poradí s vylitou tekutinou i drobky
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
ChatGPT jako komplic. První stát žaluje OpenAI, jejich chatbot měl radit, jak vraždit
ChatGPT jako komplic. První stát žaluje OpenAI, jejich chatbot měl radit, jak vraždit
e15
Rozjede Slavia model multi-club? Má převzít podíl týmu v Polsku, ve hře Jarolím i talent
Rozjede Slavia model multi-club? Má převzít podíl týmu v Polsku, ve hře Jarolím i talent
iSport
Klempíř hledá 7 miliard. Babiš už je našel a nasypal do Agrofertu
Klempíř hledá 7 miliard. Babiš už je našel a nasypal do Agrofertu
Reflex
Největší koncentrace blesků na světě. V deltě řeky Catatumbo bouří až 300 dní v roce
Největší koncentrace blesků na světě. V deltě řeky Catatumbo bouří až 300 dní v roce
Lidé a země