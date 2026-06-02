Dominik (17) pomáhal ženě s kočárkem z vlaku: Kvůli pochybení přišel o 3 končetiny!
Dominik přišel po nehodě na nádraží v Polsku o obě nohy a část ruky. Nová kontrola nyní odhalila více než dvacet pochybení v postupech železničářů a vyšetřovatelé se chystají vznést první obvinění.
Vyšetřování únorové nehody studenta Dominika H. přineslo závažná zjištění. Kontrola polského železničního úřadu (UTK) odhalila více než dvacet porušení bezpečnostních předpisů a prokuratura se připravuje na další procesní kroky. Teenager tehdy pomáhal ženě s kočárkem při vystupování z vlaku. Když se snažil nastoupit zpět do soupravy, dveře mu přiskříply ruku a rozjíždějící se vlak ho vtáhl pod kola. Mladík přišel o tři končetiny.
Výsledky kontroly po strašlivé nehodě ukázaly dlouhý seznam pochybení. Podle inspektorů nebylo dostatečně kontrolováno dění na nástupišti před odjezdem vlaku ani nástup a výstup cestujících. Problémy odhalili také při využívání kamerového systému.
Kontroloři upozornili rovněž na nedostatky v radiové komunikaci, synchronizaci zařízení a vedení dokumentace. Předseda UTK proto zahájil správní řízení vůči dopravci Koleje Mazowieckie.
Blíží se první obvinění
Současně pokračuje trestní vyšetřování vedené Okresní prokuraturou v Radomi. Vyšetřovatelé se zabývají podezřením z neúmyslného způsobení dopravní nehody.
Podle mluvčí prokuratury Anety Góźdźové už kriminalisté vyslechli svědky včetně vedoucího vlaku, analyzovali kamerové záznamy a zajistili výsledky interních kontrol železničních společností. Na základě shromážděného materiálu prokurátor v nejbližší době přijme další procesní rozhodnutí, uvedl deník Fakt.
Čeká ho dlouhá rehabilitace
Dominik po nehodě strávil několik týdnů ve velmi vážném stavu. Lékaři mu museli amputovat obě nohy a část ruky. Následovala řada operací a náročná léčba.
Jeho příběh vyvolal v Polsku mimořádnou vlnu solidarity. Lidé masově darovali krev a na pomoc mladíkovi vznikly veřejné sbírky. Finanční podporu nyní zajišťuje také nadace Daruj Dobro. Pomáhá hradit léčbu, rehabilitace i budoucí protézy.
