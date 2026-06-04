Velká vepřová loupež v Hněvkovicích: Trojice usmrtila a ukradla prasata i techniku
Policie dopadla trojici mužů, která terorizovala Českobudějovicko. Muži kradli techniku a v jednom případě dokonce usmrtili a zcizili několik prasat. Kromě toho však jejich trestní rejstřík zahrnoval hned několik dalších věcí. Svým jednáním způsobili škodu přesahující milion korun a momentálně se všichni nacházejí ve vazbě.
Trojice má v Jihočeském kraji na svědomí hned několik různých přečinů. Jeden z nich například ukradl přepravky v Týně nad Vltavou v hodnotě dosahující 283 tisíc korun! Podobného zločinu se dopustil i další člen skupinky, který ve stejném městě zase odcizil basy s prázdnými lahvemi. V Olešníku zase dva z nich ukradli nakládací vidle vysokozdvižného vozíku. Dva z mužů navíc také policisté chytili za volantem v době, kdy měli platný zákaz řízení.
Jejich největší kriminální akce však proběhla v dubnu v zemědělském areálu v Hněvkovicích. „Tehdy ještě neznámí pachatelé odcizili kromě hydraulického nakladače v hodnotě 500 tisíc korun a dalších věcí také tři prasata, která na místě usmrtili a následně odvezli na kolečku,“ popsali policisté průběh činu. Dohromady jen tímto činem způsobili škodu přesahující 600 tisíc korun.
Po dopadení trojice se policistům podařilo objasnit hned 11 různých trestných činů. Všichni muži jsou ve vazbě. Kriminalisté nadále pracují na nalezení všech odcizených věcí. Podařilo se jim takto například najít hydraulický nakladač a vrátit ho majiteli.
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