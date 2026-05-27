Bizarní krádež potrubí: Dvojce táhla přes půl tuny vážící kolos v nákupním vozíku

Dvojce se pokusila odtáhnout železný kolos na vozíku.
Autor: Andrea Vídeňská - 
27. května 2026
15:07

Kuriózní případ krádeže řešila hlídka policistů v Bratislavě. Dvojce zlodějíčků se pokusila ukrást téměř 600 kg vážící potrubí. Plán na snadný přivýdělek měli promyšlený, nedomysleli ale jednu zásadní věc. Jak odtáhnout více než půl tuny vážící kolos bez povšimnutí. 

Poklidné bratislavské ráno narušil vskutku unikátní výjev. Muž a žena si to přes ulici vykračovali s více než půl tuny vážícím potrubím, které měli odcizit z nedalekého areálu. S náročnou logistikou si příliš hlavu nelámali.

Jeden konec obřího kusu železa naložili do obyčejného nákupního vozíku, druhý na paletový vozík a s tímto bizarním nákladem se promenádovali přes křižovatku. Neobvyklá podívaná samozřejmě neunikla kolemjdoucím, kteří okamžitě zalarmovali policii.

Na místo rychle dorazila hlídka pohotovostní motorizované jednotky, která oba podezřelé zadržela přímo v akci. „Policisté muže (38) a ženu (36) zadrželi a eskortovali na policejní oddělení k dalším úkonům,“ uvádí bratislavská policie na sociální síti. Případem se nyní zabývají policisté Okresního ředitelství Policejního sboru Bratislava III.

Uživatel_5381160 ( 27. května 2026 15:45 )

Dvojce... Nemá to být dvojice? 😄

Ochotská vyhrála soud s Rosolem! Má to ale háček
