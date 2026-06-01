Lebku svaté Zdislavy vysekali z betonu v kýblu. Restaurátoři popsali mravenčí práci
Lebka světice se v sobotu po 18 dnech od krádeže vrátila do baziliky v Jablonném v Podještědí. Byla k vidění při Zdislavské pouti, veřejnosti už je ale opět skryta. Vše umožnil jen precizní zásah restaurátorů.
Když policie restaurátorům Blance Valchářové a Michaelu Velíškovi předala kýbl plný betonu, jen na něj němě zírali. V bloku byla zalita lebka sv. Zdislavy. Zpočátku v záchranu moc nevěřili.
Postupovali pomalu, jen pomocí jehlové špachtle a šperkařských kleštiček, aby kosti nepoškodili. „Rotační nástroje jsme nesměli použít, nikdy nevíte, kam zajedou,“ popsal Michael Velíšek. Jedinou navigací pro ně byly CT snímky. „Vrchol byl uvězněn dva cm pod povrchem. Dvě hodiny trvalo, než jsme se dostali k malé částečce, fragmentu lebky,“ vylíčila Valchářová.
Ze dna navíc museli vyjmout zuby, které sem zloděj vysypal, ne všechny se ale povedlo zachránit. Celá operace trvala 16 hodin! Později k lebce připojili i lícní kosti uražené při krádeži. Další dva dny lebku vysoušeli. Restaurátorka dodala: „Když vidíme, jakou z toho mají lidi radost, je to pro nás satisfakce.“
Využil vypnutý alarm
Relikvii ukradl 12. května silně věřící muž. S lebkou utekl, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít na dno řeky. Místo úkrytu vyzradil po dlouhém výslechu a údajně i příslibu, že se relikvie nebude vystavovat. Církev ji uloží v tombě u zbytku Zdislavina těla. Návrat na oltář např. při pořádání poutě v budoucnu vyloučen není.
Stovky věřících
Předání lebky při sobotní Zdislavské pouti přihlíželo několik set lidí. Arcibiskup Přibyl ji zvedl nad hlavu a uložil na hlavní oltář. Za potlesku poděkoval restaurátorům i policistům. Českolipské jednotce udělil čestný titul Útvar svaté Zdislavy.
Víte, že...
Relikviář rozbitý zlodějem zůstane v bazilice na neurčitou dobu jako připomínka krádeže lebky.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.