Experti vyjmuli ukradenou lebku z betonu: Emotivní slova jeptišky a kněze
Jablonné v Podještědí zažívá mimořádné chvíle radosti poté, co se odborníkům podařilo z betonu vyjmout relikvii svaté Zdislavy. Podle správy baziliky je navrácení lebky hotový zázrak. V jakém stavu teď lebka je?
Dominikáni přijali zprávu o úspěchu restaurátorů s nadšením. „Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. (...) Je to zázrak pro věřící i pro nevěřící, protože tak rychle najít paní Zdislavu, to je přímo dar z nebes,“ řekla Radiožurnálu sestra dominikánka Roberta.
Úspěch restaurátorů potěšil i obyvatele Jablonného v Podještědí. „Máme k ní blízko, je to naše ochránkyně,“ zaznívá od místních. „To by byla škoda přijít o takovou věc. Aby to někdo znehodnotil. Je to přece jenom něco, k čemu by se měli lidé chovat slušně,“ dodala obyvatelka.
Stav lebky
Ke stavu lebky se vyjádřil dominikánský kněz Pavel Maria Mayer. „(Lebka) je bez nějakých podstatnějších poškození, celistvá a teď se pracuje na doplnění chybějících kousků, které zůstaly zde v relikviáři,“ řekl kněz reportérovi TV Nova. „Pět zbylých kůstek, větších kousků z té lebky, jsem předal restaurátorům, kteří je k té lebce citlivě a odborně připojí,“ dodal Mayer k mírnému poškození lebky. Ta se bude také následně impregnovat.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl uvedl, že chtějí spolu s Libereckým krajem, farností, biskupstvím a dalšími institucemi sestavit komisi, která by se zabývala budoucí prezentací lebky svaté Zdislavy. O jejím dalším osudu se podle něj teprve rozhodne.
Současně se připravují i nová bezpečnostní opatření. Relikviář má být nově chráněn zesíleným, neprůstřelným sklem, které má do budoucna zabránit jakémukoli poškození či neoprávněné manipulaci.
O zdařilém vyjmutí lebky z betonu policisté informovali v neděli krátce před polednem.
Jeji duśe je dávno "nēkde jinde".
Svaty muże byt jen Buh.
Stejnē to bylo s tēlem Jeżiśe, odstanili ho z hrobu, aby nepovstávaly ruzná procesi, ale kostel si vymyslel ze " vstal z mrtvych"... Vētśi omyl snad nebyl...