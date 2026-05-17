Experti vyjmuli ukradenou lebku z betonu: Emotivní slova jeptišky a kněze

Kněz Pavel Maria Mayer má radost z nálezu lebky svaté Zdislavy.
Rektor baziliky Pavel Mayer u sarkofágu sv. Zdislavy a schránky s jejími ostatky.
Lebka svaté Zdislavy v bazilice svatého Vavřince
Autor: Andrea Vídeňská, ČTK - 
17. května 2026
16:32

Jablonné v Podještědí zažívá mimořádné chvíle radosti poté, co se odborníkům podařilo z betonu vyjmout relikvii svaté Zdislavy. Podle správy baziliky je navrácení lebky hotový zázrak. V jakém stavu teď lebka je?

Dominikáni přijali zprávu o úspěchu restaurátorů s nadšením. „Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. (...) Je to zázrak pro věřící i pro nevěřící, protože tak rychle najít paní Zdislavu, to je přímo dar z nebes,“ řekla Radiožurnálu sestra dominikánka Roberta.

Úspěch restaurátorů potěšil i obyvatele Jablonného v Podještědí. „Máme k ní blízko, je to naše ochránkyně,“ zaznívá od místních. „To by byla škoda přijít o takovou věc. Aby to někdo znehodnotil. Je to přece jenom něco, k čemu by se měli lidé chovat slušně,“ dodala obyvatelka. 

Stav lebky

Ke stavu lebky se vyjádřil dominikánský kněz Pavel Maria Mayer. „(Lebka) je bez nějakých podstatnějších poškození, celistvá a teď se pracuje na doplnění chybějících kousků, které zůstaly zde v relikviáři,“ řekl kněz reportérovi TV Nova. „Pět zbylých kůstek, větších kousků z té lebky, jsem předal restaurátorům, kteří je k té lebce citlivě a odborně připojí,“ dodal Mayer k mírnému poškození lebky. Ta se bude také následně impregnovat.

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl uvedl, že chtějí spolu s Libereckým krajem, farností, biskupstvím a dalšími institucemi sestavit komisi, která by se zabývala budoucí prezentací lebky svaté Zdislavy. O jejím dalším osudu se podle něj teprve rozhodne.

Současně se připravují i nová bezpečnostní opatření. Relikviář má být nově chráněn zesíleným, neprůstřelným sklem, které má do budoucna zabránit jakémukoli poškození či neoprávněné manipulaci.

O zdařilém vyjmutí lebky z betonu policisté informovali v neděli krátce před polednem.

Kapsa Kapsik ( 17. května 2026 17:14 )

Jeji duśe je dávno "nēkde jinde".
Svaty muże byt jen Buh.
Stejnē to bylo s tēlem Jeżiśe, odstanili ho z hrobu, aby nepovstávaly ruzná procesi, ale kostel si vymyslel ze " vstal z mrtvych"... Vētśi omyl snad nebyl...

BOROCOMP ( 17. května 2026 16:58 )

V podstatě bychom měli být pachateli vděčni, neboť poukázal na špatné zabezpečení sakrálních památek před profesionálními zločinci..
V našem státě (ČR), jsou ti co mají peníze prakticky NEPOTRESTELNÍ a všehoschpní, skrze své právníky (od 15.000,- Kč za hodinu a výše) a takový právníci jim zařídí POSUDKY o které opírají soudy svá rozhodnutí. Tyto znalecké posudky si zájemci podle vyšetřovatelů objednávali u soudního znalce psychiatra plukovníka Vlastimila TICHÉHO, přednostu a primáře psychiatrického oddělení v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Na vytváření účelových posudků se měl podílet také jeho kolega Ilja Žukov. Oba lékaře policie obvinila spolu s dalšími lidmi z ÚVN.. .

„Lékaři Ústřední vojenské nemocnice v Praze v rámci klientelistických a podnikatelsko-politických zločineckých vazeb vybudovaných nejen v prostředí Armády ČR zpracovávali znalecké posudky, které mohly být podstatnou okolností pro rozhodování orgánů činných v trestním řízení a mohly vést k zastavení k přerušení trestního stíhání…“ poznamenali kriminalisté.. .
- Zdroj: http­s://ww­w.sez­namzpr­avy.cz­/cla­nek/do­maci-kauzy-prsty-ukazuje-sest-primar-podle-policie-zarizoval-posudky-na-objednavku-306147

***

