Začala Zdislavská pouť: Vrátí se ukradená lebka, jedinečná šance ji vidět
Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném v Podještědí na Liberecku Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy, do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě před polednem. První ranní bohoslužbu začal sloužit děkan baziliky Pavel Maria Mayer právě u vyloupeného oltáře. Na dnešní první mši dorazily asi tři desítky věřících, zjistila na místě zpravodajka ČTK.
Relikviář s rozbitým sklem, z něhož byla lebka světice před 18 dny ukradena, na postranním oltáři baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy zůstal jako připomínka svatokrádeže. Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, měla policie předat církvi přímo při mši, učiní to ale z bezpečnostních důvodů už před ní, bez kamer. Do večera bude relikvie vystavena na hlavním oltáři.
Mezi věřícími na první ranní bohoslužbě byla i Christiana, která dorazila z Děčína. „Jezdíme sem každoročně takhle ráno na mši, Zdislava je moje biřmovací patronka, líbí se mi, že má vztah k rodinám, to je vlastně to nejdůležitější společenství. Mám ráda ten klid ráno, opravdu jsem s ní, promlouvám s ní, přemýšlím nad věcmi,“ řekla ČTK mladá žena.
Když se dozvěděla o krádeži, zhrozila se. „Úplně se mi z toho udělalo špatně, pak jsem si řekla, že ten člověk možná potřebuje pomoc, že ji možná potřebuje víc než my věřící. Tak jsem si řekla, že se pomodlím ke svatému Antonínu Paduánskému, aby se našla. A pak se najednou našla, mám z toho radost,“ dodala.
Biskupův pochod
V 07:00 také vyšlo procesí vedené arcibiskupem z obce Zdislava vzdálené asi deset kilometrů. Pěší pouť se v novodobé historii koná podruhé, tradici obnovil právě Přibyl loni u příležitosti 30 let od Zdislavina svatořečení, ještě jako biskup litoměřické diecéze. Do Jablonného by měli poutníci dorazit kolem 10:00. Zatímco při ranní mši bylo město tiché a jen u chrámu a na náměstí chystali obchodníci prodejní stánky, po 8:30 už ruchu přibylo, od 09:00 bude další mše.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou. Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky. Lebka světice byla v chrámu vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem.
Z oltáře zloděj relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl 12. května před večerní bohoslužbou, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie muže dopadla o dva dny později. Lebku světice zalil zloděj do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky. Dnes může veřejnost vidět lebku sv. Zdislavy naposledy, církev ji chce uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. Znovu lebku vystavovat nebude, je příliš křehká.
