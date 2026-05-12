Šokující krádež v Bazilice v Jablonném: Zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy

Zloděj odcizil lebku svaté Zdislavy.
Bazilika sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí
Aktualizováno -
12. května 2026
22:26
Autor: ČTK - 
12. května 2026
22:11

Baziliku v Jablonném v Podještědí zasáhla bizarní krádež. Neznámý pachatel v podvečer rozbil vitrínu a odnesl lebku svaté Zdislavy, jednu z nejcennějších duchovních a historických relikvií v Česku. Policie po muži intenzivně pátrá a žádá o pomoc veřejnost.

Neznámý pachatel dnes vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.

Oznámení o krádeži lebky přijali policisté v úterý zhruba v 18:20. „Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo dnes v době od 18:00 do 18:15. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Tento neznámý muž byl s uvedenou lebkou v ruce na velmi nekvalitním záznamu kamery zachycen,“ sdělila Sochorová.

Muž měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně šetří veškeré okolnosti celé události, žádají o pomoc i veřejnost. „Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet,“ dodala mluvčí.

Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995.

Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku. Když jí bylo něco přes 15 let, byla provdána za významného českého velmože Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk v Jablonném v Podještědí. Zdislava podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem. Zemřela mladá, již v roce 1252, vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péčí nejen o vlastní rodinu, ale i o velkou rodinu všech pocestných, chudých a nemocných. Zdislaviny ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Právě na tomto místě byla později vybudována bazilika. Její hrob je v kryptě pod oltářem. Její lebka byla umístěna na oltáři v první boční kapli baziliky.

