Rozřezal manželku a vzal děti na večeři: Dcera teď promluvila u soudu

Marc Rieben svou manželku Kristinu Joksimovicovou uškrtil a rozřezal.
Rieben tvrdí, že šlo o sebeobranu.
Po vraždě vzal jejich dcery na večeři jako by nic.
Autor: Štepánka Grofová - 
11. května 2026
16:19

Proces s Marcem Riebenem, obžalovaným z brutální vraždy bývalé modelky Kristiny Joksimovicové, přinesl silné svědectví jejich malé dcery. Když se dozvěděla, že její otec tvrdí, že matku nezabil úmyslně, okamžitě ho označila za lháře.

Případ brutální vraždy bývalé finalistky Miss Švýcarsko (†38) šokoval zemi v únoru 2024. Marc Rieben (43) chytil během hádky manželku pod krkem, přitlačil ji ke zdi a škrtil. Žalobci tvrdí, že ji zároveň bil a kopal a žena umírala v obrovských bolestech.

Pak mělo přijít něco, co šokovalo i zkušené kriminalisty. Muž její tělo několik hodin rozřezával v koupelně rodinného domu v Binnigenu. Použít měl přímočarou pilu, zahradní nůžky i nůž. Ostatky se následně snažil rozpustit v bělidle a část rozmixoval v kuchyňském mixéru.

Nejsilnější moment celého procesu přišel ve chvíli, kdy právnička zastupující dvě malé dcery zavražděné popsala jejich reakci na smrt matky. Dětem byly v době vraždy dva a čtyři roky. Když se dozvěděly, že policie podezírá jejich otce a ten tvrdí, že matku nezabil úmyslně, starší dcera okamžitě reagovala. „Lže, lže, lže,“ opakovala. Později vysvětlila, že jí otec po vraždě tvrdil, že neví, kde maminka je.

Trauma dívek podle rodiny ještě prohloubilo i to, že Rieben po vraždě vzal do restaurace a choval se, jako by se nic nestalo. Děti dnes vychovávají rodiče zavražděné a podle blízkých budou potřebovat dlouhodobou terapii.

Britský deník Daily Mail uvedl, že motivem vraždy měla být Kristinina snaha o rozvod, s níž se odmítal smířit.  Podle vyšetřovatelů si navíc předem nastudoval anatomii lidského těla i způsoby rozřezání ostatků. Žalobci zároveň upozornili na jeho dřívější násilné chování vůči partnerkám. Soudní znalec u obžalovaného popsal narcistické rysy a také vysoké riziko toho, že by mohl znovu zabíjet.

Sám Rieben ale dál trvá na tom, že šlo o sebeobranu. „Byla to nehoda. Nechtěl jsem, aby se to stalo,“ prohlásil u soudu. Podle žalobců však důkazy jeho verzi odporují.

