Arcibiskup Přibyl popsal detaily krádeže ostatků svaté Zdislavy: Rozbil sklo, vyndal lebku a utekl!

Lebka svaté Zdislavy v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Hostem Hráčů byl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Otevřeně promluvil o svém rodinném zázemí, o tom, jak "doma" vzali fakt, že se stal knězem, kauzy poškozující církev i její hospodaření poté, co vyprší podpora státu.
Autor: jel 
13. května 2026
10:54

Podivný zločin se stal v úterý vpodvečer v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Z tamní baziliky někdo ukradl fragment lebky svaté Zdislavy a to krátce před plánovanou poutí, které v obci probíhá u příležitosti svátku svaté Zdislavy. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl popsal detaily podivného zločinu i důvody, proč by neznámý pachatel mohl chtít relikvii ukrást. 

Událost se stala v momentě, kdy v bazilice začínala bohoslužba, ale kvůli jiným akcím v obci se na ní nacházelo méně lidí než obvykle, mělo jít pouze o jednotky věřících. Místo je zabezpečené alarmem, ten se ale během obřadů vypíná. Relikvie se nacházela v jednom z bočních oltářů baziliky. „Je tam taková mříž, kde pod zemí je hrobka svaté Zdislavy a před tou mříží je oltář, v němž do včerejška byla lebka svaté Zdislavy,“ vysvětlil arcibiskup pro Českou televizi. 

„Podle svědků přiběhl, rozbil dvě skla, jedno kryje tu lebku samotnou, tu lebku vytáhl a utekl,“ popsal detaily zločinu s tím, že vše bylo velmi rychlé a straší kněz nestihl na situaci zareagovat, protože šlo o vteřiny. „Kněz slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat a než se vzpamatoval, bylo po všem.“

Okultismus, nebo krádež na objednávku?

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995. Historická hodnota relikvie je nevyčíslitelná.

Přibyl se snažil i přijít na důvody toho, proč by někdo lebku kradl. Domnívá se, že buď muselo jít o psychicky narušeného člověka, nebo o někoho, kdo chce relikvii využít k okultním účelům či ji pro někoho ukradl na objednávku. V nejkrajnějším případě by se mohl ozvat s žádostí o výkupné. 

Témata:
lebkaostatky svaté Zdislavykrádež ostatkůkrádežStanislav PřibylZdislavabazilikaskloJablonné v PodještědíLiberecký kraj
Jan Arnošt ( 13. května 2026 11:01 )

Přibyl, octup! 😃

