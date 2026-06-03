Chaos na Miss Roma: Finalistky ukradly luxusní šaty! Jedna otěhotněla, další před soutěží odešly s cizími chlapci
V hlavním městě Slovenska proběhla romská soutěž krásy. Stejně jako minulý rok letos celá akce zakončila skandálem. Po skončení soutěže zmizely troje luxusní společenské šaty.
Zatímco loni došlo ke krádeži poukázky na wellnes pobyt, letos někdo ukradl troje luxusní společenské šaty. „Jsem velmi roztrpčená a zklamaná. Chtěla jsem Romy ukázat v lepším světle, a oni udělají tohle. Je to velká hanba,“ uvedla organizátorka akce Jolana Saltiel pro web Plus 7 dní.
Organizátoři přitom měli problémy už během příprav. „Na začátku března bylo 15 dívek, v polovině května jich bylo 18, z toho pět zcela nových. Když jsem se ptal organizátorky, kde jsou původní finalistky, řekla mi, že jedna se vdala, druhá otěhotněla,“ citovala slova moderátora Milana Sedláčka televize JOJ.
Pár hodin před začátkem finálového večera přišel další šok. Bez vysvětlení zmizely dvě finalistky. „Ukázalo se, že se seznámili s nějakými chlapci se kterými šli ven. Když se konečně přihlásili rodičům, nedovolili jim zapojit se do soutěže,“ prozradila organizátorka akce.
Skandál se šaty přišel po vyhlášení vítězky. „Tři děvčata, která nevyhrála, šaty nevrátila a odpochodovala v nich domů, což je krádež,“ dodala organizátorka. Korunku Euro Miss Roma si nakonec odnesla Barbora Šípošová.