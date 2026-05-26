Vestibulem vlakového nádraží se rozléhal křik ženy a prodavače. Přivolaná hlídka tak nemohla aktéry incidentu minout.
„Muž vysvětlil, že pracuje jako provozní obchodu a žena měla z prodejny odcizit zboží. Své tvrzení následně doložil i kamerovým záznamem,“ uvedli strážníci na sociální síti.
Žena viděla, že je v pasti a nezapírala. Krádež sladkostí za 198 korun přiznala a zboží zaplatila. Celá věc mohla skončit pouhý vyřešením přestupku na místě.
Jenže! „Lustrace ukázala, že o ženu má zájem státní policie. Místo sladké tečky přišlo předvedení na obvodní oddělení, kde si ji policisté převzali,“ dodali strážníci. Mlsnou ženu tak čeka patrně mnohem tvrdší trest, než jen úhrada dvou stovek...
