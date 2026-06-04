Babičku našli zazděnou! Ve zdi byla deset let?
Rakouskem otřásl nález těla seniorky zazděné v jejím domě v dolnorakouské obci Münchendorf. V poslední době ženu, které by za několik týdnů bylo 100 let, nikdo neviděl. Kriminalisté chtějí vyslechnout syna zemřelé, podle rakouského listu existuje podezření na podvod s pobíráním sociálních dávek.
Šokujícím nálezem v městečku s asi 3000 obyvateli se zabývají kriminalisté z oddělení vražd. Silně rozložené tělo bylo nalezeno minulý týden. Ve zdi domu bylo pravděpodobně už několik let, možná až deset, píše Kronen Zeitung.
V klidné obci v příměstském pásu kolem Vídně jsou lidé zděšeni a kolují mezi nimi zvěsti, upozornil list. Soused uvedl, že ženu, která tam měla druhý domov, znají, ale dlouho ji neviděli. Její syn se v místě prý občas objevoval, aby pracoval kolem domu. V obci o něm ale nikdo nic nevěděl.
Případ vyšel najevo na základě hlášení o pohřešované osobě, které podali příbuzní. Poté, co hasiči vylomili vchodové dveře, speciálně vycvičení policejní psi okamžitě ucítili pach. Vyšetřovatelé poté učinili hrůzný objev ve zdi u vchodu do sklepa. Za cihlovým zdivem leželo silně rozložené tělo pohřešované ženy. Podle zvěstí kolujících v obci žena držela růženec, uvádí deník.
Ačkoli soudní pitva neodhalila žádné důkazy o násilném jednání, vyšetřovatelé se naléhavě snaží promluvit se synem ženy. Ten se údajně už nějakou dobu zdržuje v zahraničí a po návratu by mohl záhadný případ objasnit, zatím jako klíčový svědek.
Podle informací Kronen Zeitung v současné době neexistují žádné náznaky cizího zavinění smrti. Proč byla žena přesto zazděna a kdo je za to zodpovědný, je předmětem intenzivního vyšetřování. Některé indicie vedou k možnému podvodu se sociálními dávkami, neboť ženě byl patrně nadále vyplácen důchod.
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