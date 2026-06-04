Hrůza během letu: Cestující chtěl uškrtit stevarda! Snažil se otevřít nouzové dveře
Pasažéři na palubě letadla společnosti Frontier prožili v sobotu divoký zážitek. Jeden z cestujících začal během letu z Portorika do Chicaga vyvádět a pokoušel se otevřít nouzový východ. To by mohlo způsobit hotovou katastrofu. Spoutání agresivního muže přímo na palubě teď baví internet.
Těžko říct, co se narušiteli letového klidu honilo hlavou. Každopádně začal vykřikovat, že musí z letadla pryč. O to se pak i následně pokusil, když se snažil otevřít nouzový východ. Kdyby se mu to podařilo, tlak v kabině by okamžitě poklesl a šlo by o velmi nebezpečnou situaci.
K muži si tak přisedl steward, který se ho snažil udržet v klidu. Když se však v jednu chvíli zvedl, aby si odskočil, agresor se na něj vrhl a pokusil se ho uškrtit popruhem tašky. Do akce tak vyrazil spolu pasažér Josh Longood. Proti bývalému profesionálnímu MMA zápasníkovi a současnému držiteli černého pásku v jiu-jitsu neměl narušitel sebemenší šanci. Společnými silami s ostatními cestujícími se mu ho podařilo spoutat.
Let musel být odkloněn do Miami. Josh se pak se svým „úlovkem“ vyfotil na Instagram. Na obrázku se zubí od ucha k uchu. „Po vyfocení se mu podařilo z pout dostat, musel jsem ho tedy držet až do přistání,“ napsal. „Jsem rád, že se všichni dostali bezpečně domů a doufám, že můj další let bude mnohem nudnější,“ dodal.
Divoký muž po přistání skončil v rukou policie. „Strážníci muže v Miami zatkli a let po pár hodinách pokračoval do Chicaga, kam měl původně namířeno,“ řekl podle deníku New York Post mluvčí aerolinek Frontier.
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