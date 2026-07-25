Česká rodina bourala v Rakousku: Na místo letěl vrtulník
Při sobotní nehodě na rakouské dálnici A9 u sjezdu na Lebring byli zraněni tři lidé, kteří jsou podle serveru listu Kronen Zeitung členy jedné rodiny z Česka.
Otec (50) byl, kvůli závažnosti zranění, transportován helikoptérou do nemocnice LKH ve Štýrském Hradci, matku (47) a dceru (18) převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Hasiči na místě zasahovali přibližně hodinu a půl. Silnice A9 musela být počas nehody ve směru na Štýrský Hradec plně uzavřená, uvedl server Heute.
Nehoda se stala kolem 6:30. Podle policie automobil sjel z dosud neznámých příčin z vozovky a v plné rychlosti narazil do svodidel. Rodina jela od hraničního přechodu Spielfeld na rakousko-slovinské hranici směrem na Štýrský Hradec.
ČEŠI jsou ve světě jen pro ostudu! Celý svět je zná jen jako hlučné, neukázněné, nepořádné, arogantní, ale hlavně velmi problémové turisty... Ty, kteří nemají po jejich excesech a všelijakých eskapádách, ani na zaplacení nejen zkonzumovaného, zničeného, ale hlavně za záchranné a léčebné služby, které jsou jim většinou v těch, kterých státech poskytnuty... Re: Češi zdaleka nedozráli evropských standardů, přesto, že jsou o tom přesvědčeni...