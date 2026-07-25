Česká rodina bourala v Rakousku: Na místo letěl vrtulník

Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Autor: ČTK, Nicole Kučerová - 
25. července 2026
12:56

Při sobotní nehodě na rakouské dálnici A9 u sjezdu na Lebring byli zraněni tři lidé, kteří jsou podle serveru listu Kronen Zeitung členy jedné rodiny z Česka.

Otec (50) byl, kvůli závažnosti zranění, transportován helikoptérou do nemocnice LKH ve Štýrském Hradci, matku (47) a dceru (18) převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Hasiči na místě zasahovali přibližně hodinu a půl. Silnice A9 musela být počas nehody ve směru na Štýrský Hradec plně uzavřená, uvedl server Heute.

Nehoda se stala kolem 6:30. Podle policie automobil sjel z dosud neznámých příčin z vozovky a v plné rychlosti narazil do svodidel. Rodina jela od hraničního přechodu Spielfeld na rakousko-slovinské hranici směrem na Štýrský Hradec.

Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku

Témata:
dceraoteczraněnímatkavážné zraněníčeská rodinaRakouskorodinaČervený křížnemocniceŠtýrský HradecvrtulníkSpielfeld
Nicole Kučerová
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Květa Černá ( 25. července 2026 13:41 )

ČEŠI jsou ve světě jen pro ostudu! Celý svět je zná jen jako hlučné, neukázněné, nepořádné, arogantní, ale hlavně velmi problémové turisty... Ty, kteří nemají po jejich excesech a všelijakých eskapádách, ani na zaplacení nejen zkonzumovaného, zničeného, ale hlavně za záchranné a léčebné služby, které jsou jim většinou v těch, kterých státech poskytnuty... Re: Češi zdaleka nedozráli evropských standardů, přesto, že jsou o tom přesvědčeni...

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