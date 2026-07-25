Slavná kráska zemřela při kosmetickém zákroku: Zanechala tu malého andílka (6)
Krásnou mexickou modelku a maminku malé holčičky potkal nešťastný osud při kosmetickém zákroku. Influencerka zemřela na soukromé klinice a zanechala za sebou truchlící rodinu i fanoušky. Společnost ohledně nehody mlčí a policie pátrá po okolnostech.
Krásná mexická influencerka a modelka, Adriana Garciaová (†30), zemřela při nezdařilém kosmetickém zákroku v mexickém státě Sinaloa. Zanechala za sebou malou dcerku (6), se kterou ráda sdílela obsah na sociální sítě. U fanoušků sklízela úspěch a na Instagramu získala přes 50 tisíc sledujících.
Nehodu sdílela partnerská společnost s luxusním zbožím, Drop Shop, spolupracující s Adrianou. „Dnes se loučíme se členkou rodiny Drop Shop a s láskou vzpomínáme na její úžasnou povahu, obětavost i chvíle, které jsme s ní sdíleli. Vzpomínka na ni v nás zůstane navždy. Vyjadřujeme hlubokou soustrast její rodině, dceři i přátelům a přejeme jim sílu a klid v těchto nesmírně těžkých chvílích. Odpočívej v pokoji, Adriano,“ vyjádřila se.
Soukromá klinika, ve které k tragédii došlo, mlčí a k nešťastné události se vůbec nevyjadřuje. Kráska zemřela kolem 20. července, ale přesné datum úmrtí nebo okolnosti smrti zatím nejsou veřejnosti známé. Ministr zdravotnictví, Cuitlahuac Gonzalez Galindo, oznámil, že bylo zahájeno vyšetřování, uvedl deník People.
Pod posledním příspěvkem tmavovlasé krásky se strhla lavina truchlících komentářů. Fanoušci se nedokážou smířit s odchodem milované Adriany. Influencerka se na sociálních sítích věnovala především módě, životnímu stylu a kráse. „Chudák dcera, hodně síly pro rodinu,“ okomentovala poslední fotku uživatelka. „Odpočívej v pokoji, krásko,“ vzkázala do nebe další.
Adriana v dubnu oslavila třicáté narozeniny. Ve stejném měsíci prozradila na sociálních sítích, že v nedávné době přišla o tatínka a dědečka. Nyní malá dceruška přišla ještě o maminku, a proto jí okolí i veřejnost přejí hodně sil, aby velmi těžkou ztrátu zvládla, uvedl server Daily Mail.
Přesně řečeno a co jich je. 👏👏👏