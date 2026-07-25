Našli člun s Čechem Milanem v Indonésii: Kapitál lodi je stále nezvěstný
Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů včetně jednoho Čecha, po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátraly u ostrova Sulawesi. ČTK to sdělil odbor komunikace českého ministerstva zahraničí.
Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Podle agentury AP byl zachráněn i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá.
„Dle nejnovějších zpráv indonéských úřadů bylo všech 11 pohřešovaných cizinců včetně jednoho českého občana nalezeno a zachráněno. Pasažéři jsou v péči lékařů. Velvyslanectví ČR v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci,“ sdělil ČTK zástupce ředitele odboru komunikace ministerstva zahraničí Filip Hašek.
Loď vyplula v pátek ráno místního času z potápěčského střediska v oblasti Tojo Unauna a směřovala do přístavu Marisa v provincii Gorontalo. Do cíle ovšem plavidlo v plánovaném čase nedorazilo, což turistický průvodce nahlásil v 15:40 místního času (9:40 SELČ).
Na člunu byl, podle serveru Media Indonesia, Čech Milan (55), dále pak Belgičan (30), Francouzka (52), pět Nizozemců (16, 18, 29, 59, 61), tři Němci (13, 20, 50) a dva indonéští členové posádky.
Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Zatímco turistům a jednomu členu posádky se podařilo dostat do záchranného raftu, kapitán jim kvůli husté mlze zmizel z dohledu. Kapitán (29) patrně zůstal na palubě zničené lodi. Šéf záchranářů podle AP uvedl, že pátrání po kapitánovi může pokračovat až po dobu sedmi dnů.
Po lodi pátraly v zálivu Tomini desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 1000 kilometrů čtverečních. Použily při tom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikoval silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny.
Že by na orgány ? zmetci jedni. V posledních letech je hodně nebezpečno 🤦