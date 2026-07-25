Našli člun s Čechem Milanem v Indonésii: Kapitál lodi je stále nezvěstný

Pátrání v Indonésii (Ilustrační foto)
Pátrání v Indonésii (Ilustrační foto)  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
25. července 2026
14:20
Autor: ČTK, Nicole Kučerová - 
25. července 2026
09:54

Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů včetně jednoho Čecha, po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátraly u ostrova Sulawesi. ČTK to sdělil odbor komunikace českého ministerstva zahraničí.

Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Podle agentury AP byl zachráněn i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá.

„Dle nejnovějších zpráv indonéských úřadů bylo všech 11 pohřešovaných cizinců včetně jednoho českého občana nalezeno a zachráněno. Pasažéři jsou v péči lékařů. Velvyslanectví ČR v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci,“ sdělil ČTK zástupce ředitele odboru komunikace ministerstva zahraničí Filip Hašek.

Loď vyplula v pátek ráno místního času z potápěčského střediska v oblasti Tojo Unauna a směřovala do přístavu Marisa v provincii Gorontalo. Do cíle ovšem plavidlo v plánovaném čase nedorazilo, což turistický průvodce nahlásil v 15:40 místního času (9:40 SELČ).

Na člunu byl, podle serveru Media Indonesia, Čech Milan (55), dále pak Belgičan (30), Francouzka (52), pět Nizozemců (16, 18, 29, 59, 61), tři Němci (13, 20, 50) a dva indonéští členové posádky. 

Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Zatímco turistům a jednomu členu posádky se podařilo dostat do záchranného raftu, kapitán jim kvůli husté mlze zmizel z dohledu. Kapitán (29) patrně zůstal na palubě zničené lodi. Šéf záchranářů podle AP uvedl, že pátrání po kapitánovi může pokračovat až po dobu sedmi dnů.

Po lodi pátraly v zálivu Tomini desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 1000 kilometrů čtverečních. Použily při tom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikoval silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny.

Video se připravuje ...
Výbuch sopky Merapi v Indonésii: Kouř vstoupá až do výšky 7 km
Zdroj: Reuters

Témata:
pátráníčechpohřešovanýzáchranářičlunturistaAsieIndonésiemotorový člun
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

RomanKa Kelly ( 25. července 2026 12:34 )

Že by na orgány ? zmetci jedni. V posledních letech je hodně nebezpečno 🤦

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Peštová prozradila fígl na štíhlou figuru: Letní forma se nedělá v zimě!
Peštová prozradila fígl na štíhlou figuru: Letní forma se nedělá v zimě!
Aha!
Jak na to, aby plavky vydržely několik sezon? Vyvarujte se sedmi nejčastějších chyb
Jak na to, aby plavky vydržely několik sezon? Vyvarujte se sedmi nejčastějších chyb
Dáma
Co vařit dětem do 3 let? Tahle máma má nejlepší tipy na vyvážené a jednoduché recepty. Vyzkoušejte je také!
Co vařit dětem do 3 let? Tahle máma má nejlepší tipy na vyvážené a jednoduché recepty. Vyzkoušejte je také!
Maminka
Blond, rezatá nebo tmavě hnědá: Podle čeho si vybrat správnou barvu vlasů?
Blond, rezatá nebo tmavě hnědá: Podle čeho si vybrat správnou barvu vlasů?
Ženy
Parazité v nás: Kterým se u nás líbí a kde v našem těle je můžeme najít?
Parazité v nás: Kterým se u nás líbí a kde v našem těle je můžeme najít?
https://mojezdravi.zeny.cz/
Šéf Škodovky prozradil, jaký bude další vývoj firmy. Ještě nedávno zněl nepravděpodobně
Šéf Škodovky prozradil, jaký bude další vývoj firmy. Ještě nedávno zněl nepravděpodobně
e15
Velká posila pro Spartu! Přichází útočník Brunes, bratranec Haaland přestupu zatleskal a...
Velká posila pro Spartu! Přichází útočník Brunes, bratranec Haaland přestupu zatleskal a...
iSport
Očista Okamurovy SPD v režii vnitra: Cenou za klid ve vládě je slepota vůči radikálům
Očista Okamurovy SPD v režii vnitra: Cenou za klid ve vládě je slepota vůči radikálům
Reflex
Veronika Souralová: Mravenci tu jsou miliony let, my za nimi jen kulháme
Veronika Souralová: Mravenci tu jsou miliony let, my za nimi jen kulháme
Lidé a země