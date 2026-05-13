Syn bosse podsvětí skončil s nožem v hrudníku na pohotovosti: Jeho otec je na útěku!

Syn mafiánského bosse skončil na pohotovosti s bodnou ránou na hrudníku
Syn mafiánského bosse skončil na pohotovosti s bodnou ránou na hrudníku
Zranění utrpěl po hádce s jiným mužem na sídlišti Luník II
Zdravotníci ho po ošetření pustili domů, nůž nezasáhl žádný důležitý orgán
Otcem muže je nechvalně proslulý šéf podsvětí Róbert Okoličány, ten je momentálně na útěku
Autor: Kamil Morávek - 
13. května 2026
14:57

Jen málokteré jméno vyvolává v oblasti východního Slovenska takový strach jako Róbert Okoličány. V minulosti byl hlavou gangu, který byl zodpovědný za celou řadu zločinů a to včetně dvou vražd. Na Slovensku je odsouzený na doživotí, již několik je však na útěku. Jeho syn v neděli skončil na pohotovosti s kudlou v hrudníku!

Proces okolo skupiny Róberta Okoličányho zahrnoval celkem šestnáct lidí a devatenáct trestných činů. Patří k nim vraždy, loupeže, vydírání, nedovolené ozbrojení anebo třeba založení a podporování zločinecké nebo teroristické skupiny. Spolu s Róbertem vyfasovali doživotní trest za mřížemi ještě dva vykonavatelé vražd.

Okoličány nebyl v době vynesení rozsudku ve vazbě a soudu se vůbec nezúčastnil. On a jeden ze spolu odsouzených následně zmizeli neznámo kam a od té doby jsou na útěku. Podle posledních informací je možné, že se skrývají v Rusku.

Pobodaný syn

Jeho syn (32) se v neděli v podvečer dostal do konfliktu s jiným mužem na nechvalně známém sídlišti Luník II. „Na konci tohoto sporu měl utrpět bodné zranění v oblasti hrudníku,“ informoval deník Plus JEDEN DEŇ. Skončil na pohotovosti, podle zdravotníků však nůž naštěstí nezasáhl žádný důležitý orgán a po ošetření tak muže propustili do domácí péče.

Video  V Kolumbii byl dopaden člen italské mafie Camorra, který byl na útěku. (říjen 2024)  - X.com/@interpolwanted
Video se připravuje ...

Syn mafiánského bosse skončil na pohotovosti s bodnou ránou na hrudníku
Syn mafiánského bosse skončil na pohotovosti s bodnou ránou na hrudníku
Zranění utrpěl po hádce s jiným mužem na sídlišti Luník II
Zdravotníci ho po ošetření pustili domů, nůž nezasáhl žádný důležitý orgán
Otcem muže je nechvalně proslulý šéf podsvětí Róbert Okoličány, ten je momentálně na útěku

Témata:
zraněníbodnutímafiánbodná ránapodsvětíOkoličánymafiánský bossSlovenskovraždahrudník
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

vssforever ( 13. května 2026 15:15 )

Lunik II neni Lunik IX, ten je v Kosicich uplne nekde jinde 😁

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Rozchod Brzobohatých: Víme, kdo zamával rozvodovými papíry!
Rozchod Brzobohatých: Víme, kdo zamával rozvodovými papíry!
Aha!
Máte doma záletníka? Podívejte se, co o věrnosti vašeho partnera říká horoskop
Máte doma záletníka? Podívejte se, co o věrnosti vašeho partnera říká horoskop
Dáma.cz
Umějí vypočítat obsah kruhu, ale ne hospodařit s penězi nebo uvařit. Nový projekt nabízí dětem praxi, kterou v učebnicích nenajdou
Umějí vypočítat obsah kruhu, ale ne hospodařit s penězi nebo uvařit. Nový projekt nabízí dětem praxi, kterou v učebnicích nenajdou
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Moje zdraví
Šokující Strnadova ofenziva. CSG chce urvat podíl ve výrobci tanků Leopard, ovládlo by zbrojní Evropu
Šokující Strnadova ofenziva. CSG chce urvat podíl ve výrobci tanků Leopard, ovládlo by zbrojní Evropu
e15
Speaker Tribuny Sever: Vyzval jsem vás příliš brzy. Tvrdík otočil a jen kope kolem sebe
Speaker Tribuny Sever: Vyzval jsem vás příliš brzy. Tvrdík otočil a jen kope kolem sebe
iSport
Babiš a Macinka spadli do Okamurou nastražené sudetoněmecké pasti. Škodí tím českým národním zájmům
Babiš a Macinka spadli do Okamurou nastražené sudetoněmecké pasti. Škodí tím českým národním zájmům
Reflex
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
Lidé a země