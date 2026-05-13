Syn bosse podsvětí skončil s nožem v hrudníku na pohotovosti: Jeho otec je na útěku!
Jen málokteré jméno vyvolává v oblasti východního Slovenska takový strach jako Róbert Okoličány. V minulosti byl hlavou gangu, který byl zodpovědný za celou řadu zločinů a to včetně dvou vražd. Na Slovensku je odsouzený na doživotí, již několik je však na útěku. Jeho syn v neděli skončil na pohotovosti s kudlou v hrudníku!
Proces okolo skupiny Róberta Okoličányho zahrnoval celkem šestnáct lidí a devatenáct trestných činů. Patří k nim vraždy, loupeže, vydírání, nedovolené ozbrojení anebo třeba založení a podporování zločinecké nebo teroristické skupiny. Spolu s Róbertem vyfasovali doživotní trest za mřížemi ještě dva vykonavatelé vražd.
Okoličány nebyl v době vynesení rozsudku ve vazbě a soudu se vůbec nezúčastnil. On a jeden ze spolu odsouzených následně zmizeli neznámo kam a od té doby jsou na útěku. Podle posledních informací je možné, že se skrývají v Rusku.
Pobodaný syn
Jeho syn (32) se v neděli v podvečer dostal do konfliktu s jiným mužem na nechvalně známém sídlišti Luník II. „Na konci tohoto sporu měl utrpět bodné zranění v oblasti hrudníku,“ informoval deník Plus JEDEN DEŇ. Skončil na pohotovosti, podle zdravotníků však nůž naštěstí nezasáhl žádný důležitý orgán a po ošetření tak muže propustili do domácí péče.
Lunik II neni Lunik IX, ten je v Kosicich uplne nekde jinde 😁