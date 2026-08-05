Krvavé drama v Londýně: Útočnice pobodala čtyři muže nůžkami
Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z pobodání čtyř mužů, informovala média s odkazem na místní úřady. Mluvčí londýnské záchranné služby uvedl, že čtyři pacienti byli ošetřeni na místě a převezeni do nedalekého traumacentra.
Metropolitní policie dnes v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z pobodání čtyř mužů, informovala média s odkazem na místní úřady. Mluvčí londýnské záchranné služby uvedl, že čtyři pacienti byli ošetřeni na místě a převezeni do nedalekého traumacentra. Podle stanice Sky News se policie domnívá, že incident souvisí s problémy s duševním zdravím.
Oznámení o útoku v oblíbené turistické čtvrti obdržela policie ve 12:27 místního času (13:27 SELČ). Oběťmi jsou muži ve věku 34, 39, 42 a 52 let. Dva z nich již nemocnice propustila a zbylí dva nejsou v ohrožení života, uvedla později metropolitní policie.
"Policisté reagovali na tento incident během několika minut po obdržení řady hlášení," řekl stanici BBC vrchní policejní superintendant Jason Stewart. "I když je vyšetřování stále v rané fázi, rádi bychom ujistili veřejnost, že se v současné době domníváme, že se jedná o ojedinělý incident související s duševním zdravím," dodal.
Policie uvedla, že policisté na místě zajistili nůžky a že 47letá žena byla zatčena pro podezření z držení útočné zbraně a napadení.
Podle očitých svědků se útok odehrál před jedním z místních divadel. "Všimli jsme si, že u divadla pobodala tři lidi nůžkami," uvedl jeden z nich, který si přál zůstat v anonymitě. "Nepůsobila, že by byla úplně při smyslech," řekl Sky News další ze svědků, podle kterého žena křičela na zasahující strážníky. "To, co křičela, bylo dost nesrozumitelné; policista se jí i ptal, jakým jazykem mluví," dodal.
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