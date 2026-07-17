Dohra hromadné otravy v Olomouci: Dělník následkům podlehl

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V Dolních Břežanech došlo v důsledku otravy oxidem uhelnatým ke smrti muže. Další 3 lidé putovali do nemocnic. (3. duben 2025)
Zdroj: Aktu.cz
Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze sedmi přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté.
Na dotaz ČTK to řekl policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Policie již dříve uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Sedm lidí skončilo v nemocnici, dva z nich byli v kritickém stavu, jeden muž byl resuscitován.
„Věc si k dalšímu prověřování převzali olomoučtí kriminalisté. Můžeme potvrdit, že jedna z osob následkům otravy oxidem uhelnatým podlehla. S ohledem na pozůstalé, ale i z důvodu probíhajícího šetření nebudeme nyní sdělovat bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí. Policie zatím neupřesnila, pro jaké podezření případ vyšetřuje. „Jakmile to bude možné, informace poskytneme,“ dodal Herzán.
Neštěstí se stalo 29. června v bývalém areálu pivovaru v Olomouci - Holici. Pracovníci firmy v danou chvíli areál bývalého pivovaru vyklízeli a prováděli demoliční práce. Dva své kolegy během prací našli v bezvědomí a zavolali záchrannou službu. „Při poskytování první pomoci jim začali kolabovat další pracovníci. Na místě bylo zraněno sedm osob, z toho jeden muž byl v kritickém stavu v přímém ohrožení života, musel být na místě resuscitován,“ řekla tehdy ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Čtyři lidé se nadýchali plynu lehce, skončili v prostějovské a přerovské nemocnici. Tři pacienti byli převezeni na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL). Jeden z nich byl ve středně těžkém stavu, dva lidé byli v kritickém stavu - jeden byl resuscitován, ale stále v bezvědomí a na umělé plicní ventilaci. Druhý byl od začátku v bezvědomí, byl převezen na umělou plicní ventilaci, doplnila mluvčí záchranné služby. Ve FNOL následně zůstal jeden z pacientů na jednotce intenzivní a resuscitační péče, zbylí dva pacienti byli převezeni do Ostravy.
Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.
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