Primář podezřelý z vražd pacientů u záchranky skončil: Znepokojivá slova pozůstalé
Děčínskou nemocnicí na konci června otřásl šokující případ. Jeden z jejích primářů měl údajně vážně nemocným pacientům podávat příliš vysoké dávky opiátů. Někteří z nich následně zemřeli. Na oddělení skončil téměř hned po zveřejnění případu, u záchranky dělal však ještě pár týdnů poté.
Krajští kriminalisté lékaře prověřují pro podezření ze spáchání několika vražd. Trestní podání přitom podala přímo děčínská nemocnice. Jako primář oddělení tak okamžitě skončil. I tak však nadále pracoval jako lékař místní záchranky, u které byl od roku 2010.
I tomu je však nyní již konec. „Dotazovaná osoba se v současnosti nepodílí na zajištění přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,“ řekl CNN Prima News mluvčí ústecké záchranky Prokop Voleník. Na policii se mezitím obracejí desítky lidí, které mají podezření, že za smrtí jejich blízkých mohl být bývalý primář.
Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že opioidy jsou běžnou součástí léčby, například v intenzivní, paliativní či onkologické péči. Zároveň ale zdůrazňuje, že nakládání s nimi je přísně regulováno zákonem. „Je na to speciální protokol, nějaká kniha. (Opiáty) jsou v trezoru, a divím se, jelikož tam muselo být nadužívání těchto preparátů, že to nebylo nikomu divné,“ uvedla pro zmíněnou televizi pozůstalá dcera ženy, jejíž smrt by s případem údajně mohla souviset.
Děčínská nemocnice trestní oznámení podala 26. června. V roce 2024 měl například seniorce hospitalizované s plicní embolií podat opiáty, přestože byla soběstačná, akorát vyžadovala speciální medikaci. Po omámení důchodkyně spadla z lůžka. Údajně jí správné léky nepodal, protože usoudil, že se to nevyplatí. Policie zatím lékaře neobvinila z žádného trestného činu.
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