Od lékařů člověk očekává, že mu pomůžou s jeho bolestmi a obtížemi. Není tomu tak ale vždy. Existují i takoví zdravotníci, kteří svým pacientům lhali, ubližovali jim nebo dokonce zabíjeli. Přečtěte si o těch nejhorších lékařích historie.
Nacistický „Anděl smrti", lhář Wakefield nebo bestie Shipman: Kdo jsou ti nejhorší lékaři všech dob?
1.Andrew Wakefield
Gastroenterolog Andrew Wakefield v roce 1998 přišel v prestižním vědeckém časopise The Lancet s teorií, že očkování MMR vakcínou způsobuje u dětí autismus.
Problém byl hlavně v tom, že lékařův text měl silné nedostatky. Například výzkum byl uskutečněn pouze na 12 dětech, některé údaje a diagnózy byly zfalšovány a výzkum neschválila etická komise.
V roce 2004 britský investigativní novinář Brian Deer zveřejnil i důvod, proč Wakefield článek sepsal. Byl totiž dlouhodobě podporován firmou Dawbarns, která zastupovala rodiče ve sporech s farmaceutickými firmami. Lékař si připravoval půdu pro své vlastní podnikání a chtěl prodávat vlastní vakcínu.
Sám vědecký časopis později Wakefieldova slova odvolal a sdělil, že pro lékařův článek neexistují důkazy. Mýtus o souvislosti očkování a autismu byl několikrát jasně vyvrácen. Naposledy například dánskou studií z roku 2019, která zkoumala 650 tisíc dětí. Výsledkem bylo, že výskyt autismu byl mezi očkovanými i neočkovanými stejný.
I přesto však teorii britského lékaře uvěřily miliony lidí. Vše vedlo dokonce ke globálnímu poklesu očkování na příušnice a spalničky.
V roce 2010 byla Wakefieldovi odebrána lékařská licence a byl vymazán z registru lékařů pro „závažné profesní selhání“.
2.Jayant Patel
V nemocnici nemocnici Bundanberg v australském státě Queensland v letech 2003 až 2005 pracoval lékař indického původu Jayant Patel. Ten podle tamních pracovníků používal nevhodné chirurgické postupy, zkazil několik operací a v některých případech i špatně určoval diagnózy svých pacientů.
Za to byl v dubnu roku 2009 Jayanta Patela postaven před soud. Žalobce Ross Martin lékaře charakterizoval jako „špatného chirurga poháněného svým egem“.
Lékař byl usvědčen ze smrti tří starších mužů. Gerardus Kemps vykrvácel poté, co se Patelovi nepodařilo při operaci jícnu zastavit ztrátu krve. Stejný zákrok nepřežil ani James Phillips. Mervyn Morris zemřel poté, co Patel chybně diagnostikoval příčinu krvácení z konečníku. Čtvrtému pacientovi Ianu Vowlesovi Patel ve střevech odhalil cystu. Část střev pak odstranil, aniž předtím odebral část tkáně k podrobnější diagnostice. Útvar se později ukázal jako nezhoubný.
V létě roku 2010 byl Patela odsouzen na sedm let vězení za trojnásobného zabití z nedbalosti a z těžkého ublížení na zdraví. Australská média Patela dodnes označují přezdívkou Doktor Smrt.
3.Josef Mengele
Nechvalně známého německého lékaře Josefa Mengeleho asi není nutno rozsáhle představovat. Muž přezdívaný „Anděl smrti" působil od roku 1943 v koncentračním a vyhlazovacím táboře v polské Osvětimi, kde osobně rozhodoval mimo jiné i o tom, kdo po příjezdu do Osvětimi půjde rovnou do plynové komory.
Na židovských a romských vězních vykonával brutální experimenty a operace bez anestetik, zkoušel také například odolnost lidského organismu v ledové vodě, nebo jak dlouho vydrží čerstvě narozené dítě bez matky. Posedlý byl především různými genetickými vadami a výzkumem dvojčat. Zabýval se možností, jak uměle zvýšit pravděpodobnost, že žena porodí dvojčata. Tím se měla zvýšit populace „vyvolené“ árijské rasy.
Osobně měl Josef Mengele na svědomí více než 400 000 lidských životů, převážně židovských.
Po válce se Mengelemu podařilo uprchnout do Jižní Ameriky, kde zemřel v únoru 1979 v 67 letech. Z později zveřejněných deníků a dopisů Mengeleho vyplynulo, že zemřel bez jakýchkoliv výčitek a že až do konce života věřil v nadřazenost a naopak podřadnost určitých ras a skupin lidí.Video se připravuje ...
4.Linda Laura Hazzardová
Přestože neměla Američanka Linda Laura Hazzardová (rozená Burfieldová, pozn. redakce) zdravotnické vzdělání, skrze doložku od lékaře Edwarda Hookera Deweyho se stala doktorkou. Byla jednou z prvních specialistek na půst, což bylo do té doby bráno spíše jako šarlatánství.
Hazzardová se začala domnívat, že má léčivou sílu přírody a začala a ve městě Olalla si otevřela sanatorium Wilderness Heights. Kromě držení extrémní hladovky, kdy mohli nemocní pít pouze ovocné šťávy či vývar, pacienty vystavovala také zvláštním technikám a klystýrům.
V roce 1911 byla shledána vinou z vraždy Claire Williamsonové a za mřížemi měla strávit 20 let. Propuštěna byla o dva roky později a následně se přestěhovala s manželem na Nový Zéland, kde ve svém podivném léčení pokračovala.
Lékař nechávala své pacienty záměrně vyhladovět nebo je záměrně označovala za duševně nemocné, aby mohla získat jejich majetek, což se Hazzardové v několika případech povedlo. Podle odhadů svými léčebnými metodami sprovodila ze světa na 40 pacientů.
Knihy, které o léčbě pomocí půstu Hazzardová napsala, jsou i současnosti k dostání v knihkupectvích či k volnému stažení na internetu.
5.Harold Shipman
Britský lékař Harold Shipman je dodnes označován za největšího mnohonásobného vraha v britských dějinách.
Jeho vražedné řádění vyšlo najevo v roce 1998. O dva roky později byl tento lékař, kterého britský tisk označil za „Doktora smrt", odsouzen na doživotí.
Tehdy se ho ale podařilo usvědčit jen z patnácti vražd, které spáchal pomocí morfinu. Později však vyšetřovatelé dospěli k názoru, že počet Shipmanových obětí je mnohonásobně vyšší. V roce 2001 byla ustavena vyšetřovací komise, podle níž Shipman zabil za svou 23 let trvající praxi všeobecného lékaře nejméně 215 pacientů.
Další vyšetřování ale vedlo k odhalení nových vražd a spekulovalo se dokonce až o 355 obětech. Přibližně 80 procent jeho obětí tvořily ženy.
Sám lékař se k činům nepřiznal a jeho motivy zůstaly neznámé. V lednu 2004 spáchal ve vězení sebevraždu.
6.Kdo vraždil v českých nemocnicích?
Bohužel i tuzemsko má podobné případy, kdy namísto aby zdravotníci pomáhali, tak vraždili. Na přelomu 50. a 60. let v sušické nemocnici pracovala zdravotní sestra Marie Fikáčková.
Ta si vybírala bezbranná nově narozená miminka a přímo na novorozeneckém oddělení je zabíjela tím, že novorozencům lámala ruce nebo jim úmyslně drtila hlavičky. Nakonec se kriminalistům přiznala k nejméně deseti vraždám, prokázány jí byly dvě. Za tyto činy byla v dubnu 1961 popravena.Video se připravuje ...
Před pár lety také Českem otřásl případ z nemocnice v Havlíčkově Brodě. Na jaře a v létě roku 2006 zemřelo na tamním anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) nemocnice několik pacientů v důsledku zvýšeného krvácení. Šlo o osoby, které již krvácivé projevy měly, takže jejich smrt zpočátku nevyvolala podezření. Když případů ale přibývalo, ukázalo se, že příčinou poruch srážlivosti krve může být lék heparin, což laboratorní testy potvrdily.
Pachatelem byl zdravotník Petr Zelenka, který o život připravil sedm pacientů. V únoru 2008 mu Krajský soud v Hradci Králové uložil doživotní trest.Video se připravuje ...
7.Galerie
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