Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře: Kvůli vraždám pacientů?!
Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl redakci CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné.
„V současné fázi trestního řízení toto nemůžu přesně specifikovat, rozhodně se jedná o více osob. Budou prováděny úkony trestního řízení s cílem objasnit celou věc,“ řekl CNN Prima News žalobce.
Při nedávném interním šetření nemocnice zjistila, že se primář na oddělení v Děčíně dopustil závažných pochybení, některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství opiátů. Trestní oznámení nemocnice podala 26. června, řekl v týdnu televizi CNN Prima News mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš. Od okresního státního zastupitelství si případ převzali krajští kriminalisté.
V roce 2024 měl primář seniorce hospitalizované s plicní embolií podat opiáty, přestože byla soběstačná, akorát vyžadovala speciální medikaci. Po omámení důchodkyně spadla z lůžka. Údajně jí správné léky nepodal, protože usoudil, že se to nevyplatí.
Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.
To víš, že jo, ubožačko! Radši mlč. 👎 Dokázat to lze. Záznam v kartě. Stalo se to příbuzné, věk 71 let.