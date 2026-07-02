Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře: Kvůli vraždám pacientů?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Archiv Blesku)
Aktualizováno -
2. července 2026
19:30
Autor: ČTK, Nicole Kučerová - 
2. července 2026
18:15

Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl redakci CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné.

„V současné fázi trestního řízení toto nemůžu přesně specifikovat, rozhodně se jedná o více osob. Budou prováděny úkony trestního řízení s cílem objasnit celou věc,“ řekl CNN Prima News žalobce.

Při nedávném interním šetření nemocnice zjistila, že se primář na oddělení v Děčíně dopustil závažných pochybení, některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství opiátů. Trestní oznámení nemocnice podala 26. června, řekl v týdnu televizi CNN Prima News mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš. Od okresního státního zastupitelství si případ převzali krajští kriminalisté.

V roce 2024 měl primář seniorce hospitalizované s plicní embolií podat opiáty, přestože byla soběstačná, akorát vyžadovala speciální medikaci. Po omámení důchodkyně spadla z lůžka. Údajně jí správné léky nepodal, protože usoudil, že se to nevyplatí. 

Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.

Témata:
doktorprimářkriminalistépředávkováníDěčínopiáttrestní řízenípacient
Nicole Kučerová
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BLESK plesk ( 2. července 2026 22:29 )

To víš, že jo, ubožačko! Radši mlč. 👎 Dokázat to lze. Záznam v kartě. Stalo se to příbuzné, věk 71 let.

RomanKa Kelly ( 2. července 2026 21:03 )

Pane doktore, tohle nemá za mák smyslu. Myslím tím, dohadovat se o pravdě s blbci.

RomanKa Kelly ( 2. července 2026 20:59 )

Dokázat to nemůžete, že?! Buďto tu nemocnici tak nenávidíte, nebo já nevím, normálně touto pomluvou a ještě veřejně je poškozujete. Aby Vás za to nezavřeli.

doktormediciny ( 2. července 2026 20:14 )

Lekar se od nepameti ma ridit heslem In Dubio pro aegroto, in certas pro Reo. Predpokladam ze znate latinu kdyz vsemu tak rozumite.Sit venia verbo, nejsem forensni znalec abych se fundovane k dane kause vyjadroval.Aneb jak rika filosof Ce ca et ne ce jamais.Pokud neznate cizi jazyky nekdo Vam to prelozi.jinak rakovina se pise s malym r.Jestli neznate ani pravopis to je pak tezke

Doomster ( 2. července 2026 19:52 )

Ty pablbe Doktore z Mediucíny nebo jak se to zde nazýváš - něco Ti napíši a objasním !

Když Otec mé ženy umíral na Rakovinu 😨 a žádal Lékaře se kterými přišel na konci jeho žalostného stavu o medikaci v takové podobě - každý z nich ho ODMÍTL !

a Ty se svým pseudovzděláník které zde zveřejňuješ XINDLE - obhajuješ USMRCENÍ PACIENTA Lékařem Nota Bene Primářem ?

VELIKÁ ŠKODA - že si Ty osobně neležel na místě obětí Ty "doktore medicíny" !!! 😕 👎

- a povím Ti extrém XINDLE !

Když mi umíral táta na Rakovinu --- dostával 24/7 Morfium tzv. dávkovačem 😨 po jeho úmrtí (řekněme se celá dávka nespotřebovala v podobě Ampulí)

sestříčka je řekněme neodnesla a Já je případně nenašel ! 😕

Až budu odcházet - budu případně i vědět JAK ...

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