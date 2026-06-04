„Můžeme potvrdit, že policisté se zabývají případem majetkového charakteru v jednom ze zdravotnických zařízení v Novém Jičíně,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.
V dané věci byly podle ní zahájeny úkony trestního řízení z podezření trestného činu zpronevěra. „Vzhledem k tomu, že trestní řízení stále probíhá, nebudeme sdělovat bližší informace, aby nedošlo k narušení jeho průběhu,“ doplnila mluvčí.
Kauza zanedbaných dědoušků v domově na Kladensku: Není to první podobný případ! Použité pleny na zemi,…
Podle místních krádeže odnášeli především pacienti kvalitou výživy. „Teď už i chápu proč syn, když tam ležel, dostával na snídani jen suchý rohlík, misku piškotů a nikdy ovoce. Žádné dietní omezení přitom neměl. Stravu jsme pro něj raději zajišťovali sami,“ uvedli rodiče.