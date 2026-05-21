„Ženu, která podle instrukcí podvodníků sypala peníze do automatu na kryptoměny, zachránil všímavý policista z Nového Jičína mimo službu, který procházel okolo,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.
Zarazila ho nervozita telefonující u bitcoinmatu. Dotyčnou oslovil, ukázal služební průkaz a ptal se, co se děje. „Napadli mi konto, dávám peníze na chráněný účet,“ odvětila. Policista pochopil, že jde o klasický podvod.
Ženu vyzval, aby ihned zavěsila. Bylo však už částečně pozdě – 24 tisíc korun už zmizelo v útrobách bitcoinmatu. Celkem tam přitom měla v úmyslu vložit 150 tisíc korun.
Případ šetří policie
Už den předtím ženě zavolal údajný bankéř s tím, že její občanský průkaz byl zneužit a účet napaden. Závěr? Téměř 230 tisíc korun odeslaných v několika platbách.
Další instrukce: vybrat 150 tisíc v hotovosti a vložit je do bitcoinmatu. „Kdyby se tam neobjevil policista v civilu, mohla žena přijít o všechno. Incident šetří policie,“ dodala mluvčí.
Nejčastější podvody
Lidem, volají falešní bankéři i investoři a připravují je o statisíce, někdy o miliony korun. Často se vydávají za policisty a posílají kopie falešných služebních průkazů. Varování zní, nikdy neposílejte peníze na tzv. „chráněné“ nebo „bezpečné“ účty na základě telefonátu. Vždy si informace ověřujte. Zavolejte do banky na oficiální číslo. Pokud máte pochybnosti, okamžitě zavěste.
VIDEO: Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025)
