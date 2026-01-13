„Kdyby mi to před lety někdo řekl, asi ho mám za blázna. Ale mám velkou radost. Těším se, co nám budoucnost s tolika dětmi přinese,“ culil se hrdý táta Adam Riedel klidně spinkající Lindou v náručí.
Stejně spokojeně chrupkala i její sestřička Emily, kterou k sobě vinula šťastná maminka Simona (28). „Poprvé jsme zprávu o dvojčatech vzali v pohodě, podruhé už to byl celkem šok,“ usmála se.
„Porod Emily a Lindy proběhl bez komplikací císařským řezem,“ uvedla Hana Pítrová z Porodnice AGEL Nový Jičín.
Dva rodinné týmy
Tatínek nezastírá, že si přál k dvojčatům Elle a Lauře (4) syna, ale nyní určitě neprotestuje. „Hlavní je, že jsou dcerky zdravé. Televizi na fotbal holt budu mít asi sám,“ zažertoval.
Rodina už plánuje organizaci hlídání novopečeného „babince“. „Asi založíme skupinu A a skupinu B, abychom to všechno hlídání, cestování a další věci pořešili,“ zasmála se na závěr Simona Riedel.
Skoro jako Federerovi
Personál Nemocnice AGEL Nový Jičín už se Simonou Riedel vtipkoval, že je jako manželka slavného švýcarského tenisty Rogera Federera. Jen ještě specializovanější. Federerovi žena Mirka porodila nejprve dvojčata holky Mylu a Charlene a po pěti letech pak chlapce Lennyho a Lea.
Čekali osm dní
Porodnice v Nemocnici AGEL Nový Jičín „jela na plný výkon,“ ale město stále svého prvního občánka vyhlíželo. Předchozích 12 letošních miminek bylo „přespolních“. Dočkali se po osmi dnech. A to, že nezůstalo u jednoho, starostu příjemně překvapilo. „Už se za nimi těším,“ přiznal Stanislav Kopecký.
Druhá dvojčata v rodině
Už podruhé porodila Simona Riedel (28) z Nového Jičína dvojčátka a opět holčičky. „Každý 80. až 100. porod je porod dvojčat. Šance, že se po narození dvojčat narodí matce opět dvojčata, je až 4krát vyšší než u matek, jimž se dvojčata předtím nenarodila,“ vysvětlila lékařka.
O pohlaví dětí přitom rozhoduje mužská spermie, která je nositelem chromozomu X nebo Y. Ženská vajíčka obsahují vždy jen chromozom X.
Tento jev je způsoben tím, že při ovulaci ženy vyjde z vaječníků vícero vajíček. Člověk sám o sobě to ale příliš ovlivnit nemůže. Hormonální léčba a postupy při umělém oplodnění ale naopak ano.
