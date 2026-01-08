„S Beátou jsme cestovaly linkovým autobusem ze školy domů. Když jsem uslyšela ránu, uviděla jsem z okna sraženého chodce. Pan řidič otevřel dveře vozu a já jsem vyběhla ven. Kluk byl v bezvědomí a tekla mu krev,“ popisovala Eliška Scholasterová.
„Eliška fixovala chlapci hlavu, pro případ, že by měl poraněnou páteř. Když se probral z bezvědomí, mluvila na něj. Já jsem volala záchranku,“ doplnila kamarádku Beáta Lyčková.
Řidič v šoku
Mnoho cestujících bylo otřesených, nejvíce řidič. „Snažila jsem se ho uklidnit,“ dodala Lyčková.
Jistotě studentek dal palec nahoru záchranář Lukáš Machovský. „Při našem příjezdu byl pacient zajištěn vedle autobusu, měl tepelný komfort, komunikovaly s ním. Nám dodaly potřebné informace,“ ocenil.
Chlapec i díky studentkám hrozivou nehodu přežil. Oficiálně jim poděkovalo město, škola i záchranáři.
Jako profesionálky
Obě slečny studují obor praktická sestra na Mendelově střední škole v Novém Jičíně, ale zachovaly se jako zkušené profesionálky. „Jsme na obě děvčata pyšní a hrdí. Provedla zákrok na úrovni profesionálů,“ pochválila studentky ředitelka školy Lucie Haitlová.
Dívkám osobně poděkoval i starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. „V krizové situaci, která řadu dospělých paralyzovala, rozhodly rychle a správně jednat. Zraněnému chlapci zachránily život a nám ostatním daly dobrý pocit, že existují lidé, kteří druhému dokážou pomoci,“ řekl.
K nehodě došlo 17. prosince kolem 14.40 h na přechodu pro chodce v ulici Dukelská. „Prosíme svědky a řidiče, kteří mohou poskytnout záznamy z palubních kamer, aby se přihlásili na dopravním inspektorátu v Novém Jičíně či na lince 158,“ uvedla policistka Kateřina Kubzová.
VIDEO: Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, pak ho našel živého policejní pes Kid. (říjen 2025)
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, pak ho našel živého policejní pes Kid. PČR