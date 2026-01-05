V poměrně malé obřadní síni Městského hřbitova v Novém Jičíně se tísnilo možná až 200 lidí, někteří museli zůstat venku. Dovnitř se už nevešli. Smuteční řeč, která byla ven přenášena přes reproduktor, pronesla Konečného dcera.
„Tati, vážně doufám, že se za pomocí strejdy naučím taky tak dobrou slivovici, kterou jsi obdarovával rodinu. Největším štěstím pro tebe byla rodina. Posledních deset let jsi byl skvělým dědečkem mému synovi. S maminkou byste letos oslavili 50 let od svatby,“ zavzpomínala nad rakví Kateřina Konečná.
Navždy komunista
„Nikdy ses nezpronevěřil tomu, čemu jsi veřil. Sociální spravedlnost, lidi a práci pro jejich dobro. Byl a zůstal jsi komunistou. Nikdy jsi nepřevlékl kabát jako ti, kteří tvůj život tak rádi komentují, odsuzují a neštítí se ani lží,“ řekla Konečná o otci.
Karla Konečného ovšem veřejnost vnímá negativně v souvislosti se záměrem poslat četu lidových milicí na demonstranty během sametové revoluce v listopadu 1989 či kritikou toho, že se na středních školách učí o politických vězních a disidentech.
Překvapivý playlist
V závěru desetiminutového smutečního proslovu Kateřina Konečná podotkla, že je kopií svého otce, i když v jednom zásadním ne. „Jsem tvrdohlavá, paličatá. Předal jsi mi zodpovědnost a angažovanost. Co jsem však nezdědila, je tvůj klid, rozvaha a cit pro diplomacii. Však jsi mi v telefonátech říkával: Kači, nedivoč,“ přiznala.
Zhruba půlhodinový obřad doprovázely poměrně překvapivě písně od interpretů jako John Lennon, Queen nebo Bee Gees. Úplný závěr patřil písni Už z hor zní zvon, známé v podání Karla Gotta, nyní ale v modernější verzi od seskupení 4 tenoři.
