Noční můra v Německu: Nemocnice v plamenech! Na místě mrtví

Požár nemocnice v Německu si vyžádal dva mrtvé pacienty.
Požár nemocnice v Německu si vyžádal dva mrtvé pacienty.  (Autor: ČTK/Ralf Drefin)
Autor: ČTK - 
2. července 2026
08:35

Požár krovu nemocnice v Ludwigslustu na severu Německa si ve čtvrtek 2. července vyžádal dva mrtvé. Agentuře DPA to sdělila mluvčí okresu Ludwigslust-Parchim. Oběťmi jsou pacienti. Dalších více než 30 lidí bylo podle policie zraněno, nikdo z nich ale podle mluvčí okresu nebyl zraněn těžce.

„Máme dva mrtvé,“ řekla mluvčí agentuře DPA. Požár podle prvních zjištění propukl v jednom z nemocničních pokojů. Krov nemocnice se vzňal kolem 4:30. Pacienti a zaměstnanci byli evakuováni. Zatím podle DPA není jasné, o kolik pacientů šlo.

Ze střechy pětipatrové budovy se podle médií ještě ráno valily plameny a kouř. Lidé zabalení v nouzových dekách seděli před budovou, některé pacienty z budovy vynášel personál, jiní byli schopni jít sami.

Nemocnice na svých webových stránkách uvádí, že má 160 lůžek. Je to jediná nemocnice ve městě a jako zařízení akutní péče poskytuje mimo jiné základní a standardní lékařskou péči pro celý region.

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V Kunraticích hoří sklad s oblečením.
Zdroj: Aktu.cz

Témata:
smrtpožárzraněníhasičiNěmeckonemocnicepacient
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Uživatel_6290488 ( 2. července 2026 14:45 )

Asi si tam muslimští lékaři pekli skopové.

testovnik ( 2. července 2026 11:19 )

Podobná tragická událost jako požár Alzheimer centra v Roztokách u Prahy.

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