Noční můra v Německu: Nemocnice v plamenech! Na místě mrtví
Požár krovu nemocnice v Ludwigslustu na severu Německa si ve čtvrtek 2. července vyžádal dva mrtvé. Agentuře DPA to sdělila mluvčí okresu Ludwigslust-Parchim. Oběťmi jsou pacienti. Dalších více než 30 lidí bylo podle policie zraněno, nikdo z nich ale podle mluvčí okresu nebyl zraněn těžce.
„Máme dva mrtvé,“ řekla mluvčí agentuře DPA. Požár podle prvních zjištění propukl v jednom z nemocničních pokojů. Krov nemocnice se vzňal kolem 4:30. Pacienti a zaměstnanci byli evakuováni. Zatím podle DPA není jasné, o kolik pacientů šlo.
Ze střechy pětipatrové budovy se podle médií ještě ráno valily plameny a kouř. Lidé zabalení v nouzových dekách seděli před budovou, některé pacienty z budovy vynášel personál, jiní byli schopni jít sami.
Nemocnice na svých webových stránkách uvádí, že má 160 lůžek. Je to jediná nemocnice ve městě a jako zařízení akutní péče poskytuje mimo jiné základní a standardní lékařskou péči pro celý region.
Asi si tam muslimští lékaři pekli skopové.