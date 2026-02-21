„Na místo vyjely čtyři profesionální hasičské jednotky. První dorazila na místo během pěti minut. Po příjezdu bylo zřejmé, že hoří byt v prvním patře bytového domu. Hasiči nasadili proti plamenům tři vodní proudy a využili také automobilový žebřík,“ popsal zásah mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Tragický požár v České Třebové: Klient domu s pečovatelskou službou nepřežil

Ilustrační foto.

Požár se částečně rozšířil i do podkrovního bytu nad požárem, hasiči tak museli rozebrat podlahu. O půl čtvrté dostali hasiči požár pod kontrolu. Kromě toho  museli vynést zboží z provozovny umístěné pod bytem, kde požár vznikl.

Výbuch a oheň v bytě u brněnského výstaviště (20.2.2026) HZS Jihomoravského kraje

Trojice obyvatelů bytu skončila v péči záchranářů. „Jedna starší žena měla středně těžká zranění na hlavě. Dva muži, jeden starší a druhý mladší, byli lehce nadýchaní. Všechny jsme po ošetření převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny na urgentní příjem,“ sdělil mluvčí jihomoravských záchranářů Lukáš Dvořáček.

Zjišťují, proč došlo k výbuchu

Podle Mikošky požár zasažený byt zcela zničil. „Škoda je předběžně odhadnuta na milion korun. Zásahem se podařilo uchránit hodnoty za pět milionů korun,“ dodal Mikoška. Příčinou vzniku požáru se zabývají hasiči i policisté. „Podle svědků měl požáru předcházet výbuch v jednom z bytů,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek bez bližších podrobností.

Pří pátečním výbuchu a požáru v bytě u brněnského výstaviště se zranili tři lidé.
Autor: HZS Jihomoravského kraje