„Na místo vyjely čtyři profesionální hasičské jednotky. První dorazila na místo během pěti minut. Po příjezdu bylo zřejmé, že hoří byt v prvním patře bytového domu. Hasiči nasadili proti plamenům tři vodní proudy a využili také automobilový žebřík,“ popsal zásah mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Požár se částečně rozšířil i do podkrovního bytu nad požárem, hasiči tak museli rozebrat podlahu. O půl čtvrté dostali hasiči požár pod kontrolu. Kromě toho museli vynést zboží z provozovny umístěné pod bytem, kde požár vznikl.
Výbuch a oheň v bytě u brněnského výstaviště (20.2.2026) HZS Jihomoravského kraje
Trojice obyvatelů bytu skončila v péči záchranářů. „Jedna starší žena měla středně těžká zranění na hlavě. Dva muži, jeden starší a druhý mladší, byli lehce nadýchaní. Všechny jsme po ošetření převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny na urgentní příjem,“ sdělil mluvčí jihomoravských záchranářů Lukáš Dvořáček.
Zjišťují, proč došlo k výbuchu
Podle Mikošky požár zasažený byt zcela zničil. „Škoda je předběžně odhadnuta na milion korun. Zásahem se podařilo uchránit hodnoty za pět milionů korun,“ dodal Mikoška. Příčinou vzniku požáru se zabývají hasiči i policisté. „Podle svědků měl požáru předcházet výbuch v jednom z bytů,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek bez bližších podrobností.