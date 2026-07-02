Těhotnou Veroniku srazil řidič na přechodu: Záchranáři se mi nevěnovali, tvrdí

Těhotnou Veroniku srazil řidič na přechodu.
Těhotnou Veroniku srazil řidič na přechodu.
Veronika od nehody trpí trombózou, mimo to utrpěla i zranění hlavy.
Na sociálních sítích se rozjel lynč, muže prý následně napadla početná skupina. To však vyvrací kamerové záznamy.
Muž následně popojel asi o 100 metrů dál, kde ho napadl další svědek.
Autor: Kamil Morávek - 
2. července 2026
10:55

Minulé úterý došlo v Ústí nad Labem k šokující nehodě. Řidič na přechodu srazil těhotnou ženu. Její partner se do něj následně pustil. Žena při nehodě utrpěla několik zranění, dnes prý trpí trombózou. Hodlá si stěžovat na postup záchranářů. Dostali se k ní prý až po dvaceti minutách a ošetření dle jejího názoru odbyli. 

Těhotná Veronika přecházela se svým partnerem silnici na přechodu pro chodce, když do ní ve vysoké rychlosti najel řidič. Nebohá žena po nárazu tvrdě dopadla na zem a svezla se několik metrů po vozovce. Během toho utrpěla zranění hlavy. „Vstala jsem a všechno viděla čtyřikrát,“ popsala pro CNN Prima News

Její partner v návalu vzteku na řidiče zaútočil a dvakrát ho udeřil pěstí. Šofér z místa nejprve začal ujíždět, zhruba po 100 metrech se však zastavil. Příteli se prý během celého incidentu smál do obličeje. Zraněná Veronika mezitím seděla u silnice a netušila, která bije. Lékařské pomoci se jí prý dostalo po více než dvaceti minutách.

A když už se jí zdravotníci konečně začali věnovat, nešlo prý o příliš důslednou péči. V sanitce jí prý jen změřili tlak a podali infuzi. V nemocnici jí pak ošetřili poranění hlavy a nohou. „Odvezli mě na rizikové těhotenství, tam mi udělali ultrazvuk, dali mě na pokoj a to je všechno. Žádné vyšetření, nic dál nebylo,“ popsala Veronika.

Tento údajně laxní přístup však podle ní způsobil, že se její stav od té doby zhoršil. V jedné noze má prý naštípnutý vaz a v jedné z podlitin se jí dokonce udělala trombóza. „Kdyby mi udělali pořádné odborné vyšetření v ten den, určitě bych na tom nebyla tak, jak jsem teď,“ postěžovala si. 

Na postup policie a záchranářů si stěžoval i přítel ženy přímo po incidentu. Podle něj se věnovali spíš řidiči zodpovědnému za nehodu než jeho zraněné těhotné přítelkyni. Policie se případem zabývá a vyšetřuje jak nehodu samotnou, tak i napadení šoféra.

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Tramvaj na Žižkově srazila dva chodce, opilí přebíhali vozovku.
Zdroj: Aktu.cz

Těhotnou Veroniku srazil řidič na přechodu.
Těhotnou Veroniku srazil řidič na přechodu.
Veronika od nehody trpí trombózou, mimo to utrpěla i zranění hlavy.
Na sociálních sítích se rozjel lynč, muže prý následně napadla početná skupina. To však vyvrací kamerové záznamy.
Muž následně popojel asi o 100 metrů dál, kde ho napadl další svědek.

Témata:
silnicetěhotná ženanehodaÚstí nad Labem
Kamil Morávek
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